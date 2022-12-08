Ведьмы во власти: Латвия задаёт новый политический тренд

Депутат парламента Латвии Наталья Марченко-Йодко приняла на работу на должность своей помощницы известную рижскую ведьму и целительницу. Этот интересный факт подтверждают официальные данные на веб-сайте парламента страны — Сейма.

Зовут новую "правую руку" политика Санита Петере. Широкой общественности она известна под именем (или псевдонимом?) "Белая ведьма”.

Назначение вызвало настоящий ажиотаж в латвийских СМИ, но ведьма их успокоила, объяснив, что "парламент страны — самое подходящее место для женщины её профессии":

"Разве ведьма не может быть в Сейме? — удивилась она "бестолковости" журналистов. — Я думаю, что мы очень важны и полезны в политике. Да и вообще, многие из моих коллег активно участвуют в политической жизни страны".

"Не мытьём, так катаньем"

Между прочим, "Белая ведьма" на самом деле в политике не новичок. Есть в её биографии эпизод, когда она сама пыталась стать парламентарием. Но не случилось. Несмотря на популярность у определённой части избирателей, в Питере на выборах "прокатили". А до этого "целительницу" выдвигали на должность министра социального обеспечения от партии "За стабильность". Тоже не сложилось.

Зато теперь "ведьма" будет, по её собственным словам, "помогать депутату разобраться в социальных вопросах", в которых она "сильна".

"Нравы позднего Рима и деградация политического класса"

Латвийский журналист Вадим Авва считает, что приём на работу в Сейм "целительницы", именующей себя "ведьмой" — не более, чем способ отвлечь внимание народа от насущных проблем, коих в Латвии благодаря властям страны накопилось огромное множество.

С ним отчасти согласен президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич, отметивший, что "мистика и призывы к потусторонним силам" понадобились латышским политикам, чтобы прикрыть "полную деградацию власти":

"В реальности у Латвии экономические проблемы, слабость армии, коррумпированный госаппарат, плюс сексуальные девиации, — сказал Межевич в интервью ФАН, отметив, что такова "современная Прибалтика".

По словам политолога, в бывших советских республиках, расположенных на балтийском побережье, за годы "самостоятельности" "произошла архаизация жизни":

"За экономической деградацией последовала социальная, в том числе и в виде оживления разного рода "исконных" культов. Язычество и тому подобные вещи очень хорошо укладываются в матрицу национализма и даже откровенного нацизма".

С мнением Межевича сложно не согласиться, учитывая, например, накал русофобии, которой живут руководители маленькой Латвии, их оголтелую ненависть, всё чаще выплёскиваемую в виде борьбы с памятниками советским солдатам-освободителям, положившим жизни ради освобождения прибалтийской земли от фашизма. И борьба эта настолько яростна, что кажется, будто они уверены:

при "хозяине Ганце" им жилось бы сытно и богато.

Впрочем, хозяина они себе-таки нашли… Теперь вот колдовством будут его расположения добиваться.

Ничто не ново…

В августе Нацбанк Румынии нанял на работу известную в стране гадалку Минерву (по паспорту — Габриэла Дима), запретив ей почему-то гадать на магическом шаре. На что ведьма сетовала в каждом интервью местным СМИ.

Гадалка Минерва

Пользователи интернета тогда иронизировали:

на фоне финансового и энергетического кризиса Нацбанк Румынии вынужден прибегнуть к помощи "потусторонних сил".

И вот — не прошло и полугода — примеру Бухареста последовала Рига. Чем ещё удивят мир власти стран ЕС?

Впрочем, как считает автор Telegram-канала ZлОй Пруф, "удивляют" еврочиновники уже давно:

"Многие ведьмы давно заседают в парламенте Латвии и Европы. Посмотреть хотя бы на Европарламент! Там сплошные ведьмы!" — иронизирует блогер.

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