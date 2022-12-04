Крейг Робертс заявил, что в Латвию из США поступил приказ насчёт России

Вашингтон направил в Ригу приказ насчёт Москвы, и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сразу же приступил к его выполнению. Об этом заявил экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Ранее глава латвийского МИД призвал НАТО позволить украинской армии наносить удары по российской территории, поскольку члены альянса якобы не должны опасаться реакции Кремля.

"Вашингтонская марионетка не озвучила бы провокационное предложение без разрешения США. Американцы призывают к расширению войны, пересекая красную черту, что президент России Владимир Путин не сможет проигнорировать", — отметил Робертс на своём сайте.

Аналитик подчеркнул, что именно США стоят за расширением ограниченной спецоперации на Украине до более масштабного конфликта с участием Запада. На данный момент НАТО во главе с Вашингтоном уже находятся в состоянии войны с Россией, сделал вывод Робертс.