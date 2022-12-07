NRA: латвийские депутаты набирают в помощницы ведьм

Депутат латвийского сейма Наталья Марченко-Йодко наняла на работу "белую" ведьму, сообщили СМИ. Сотрудница будет помогать политику в служебных делах.

Сама Санита Петере называет себя целительницей и одной из сильнейших ведьм страны.

"Ведьма не может быть в сейме? Я считаю, что мы очень важны и полезны в политике", — приводит слова Петере NRA.

Кроме того, по данным авторов, ведьмы очень приближены к политическим кругам Латвии и помогают с работой многим чиновникам.

"Она помогает депутату разобраться в социальных вопросах, в которых она сильна", — резюмировали в издании.