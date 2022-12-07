Депутат латвийского сейма Наталья Марченко-Йодко наняла на работу "белую" ведьму, сообщили СМИ. Сотрудница будет помогать политику в служебных делах.
Сама Санита Петере называет себя целительницей и одной из сильнейших ведьм страны.
"Ведьма не может быть в сейме? Я считаю, что мы очень важны и полезны в политике", — приводит слова Петере NRA.
Кроме того, по данным авторов, ведьмы очень приближены к политическим кругам Латвии и помогают с работой многим чиновникам.
"Она помогает депутату разобраться в социальных вопросах, в которых она сильна", — резюмировали в издании.
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