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Автор Ольга Лебедева

Латвию официально обвинили в расизме

Мир

Международная правозащитная организация Amnesty International (штаб-квартира располагается в Британии) опубликовала 67-страничный доклад, в котором обвинила латвийское правительство в "произвольных задержаниях, пытках, запугивании и применении насилия с целью заставить мигрантов, принадлежащих к расовым или этническим меньшинствам, вернуться туда, откуда они прибыли".

Латвию официально обвинили в расизме

По данным правозащитников, Латвия "с распростертыми объятиями" приняла более 35 тысяч беженцев из Украины, которые получили "щедрую материальную поддержку" и "достойные условия жизни", тогда как мигранты из других стран "подвергались насилию и пыткам", если не соглашались "добровольно" уехать.

"В период с августа 2021 года, когда Латвия ввела чрезвычайное положение из-за большого миграционного потока на границе с Белоруссией, по май 2022 года

  • только 156 нелегальным мигрантам было предоставлено разрешение на въезд по "гуманитарным соображениям", 508 человек были задержаны за незаконное пересечение границы;
  • в то же время к марту этого года прибалтийская страна уже приняла 6300 украинских мигрантов", — говорится в докладе Amnesty International, озаглавленном "Латвия: Возвращайся домой или не выходи из леса".

В документе отмечается, что

"… многие мигранты подвергались избиениям, электрошокам с применением тазерных пистолетов, в том числе по гениталиям".

"Латвийские власти бросили мужчин, женщин и детей на произвол судьбы при низких температурах, часто оставляя их в лесах или запирая в палатках. Они насильственно загнали этих людей в Беларусь, где у них нет никаких шансов найти защиту", — - заявила Ив Гедди, директор Офиса Amnesty International при европейских институтах, подчеркнув, что "такие действия не имеют ничего общего с защитой границ и являются вопиющим нарушением международного права и Европейского Союза".

Мигранты первого и второго сорта

По словам Гедди, большинство опрошенных организацией — граждане Ирака, а также афганцы, сирийцы, курды и иранцы.

"Особенно в сравнении с отношением, проявляемым к гораздо большему числу людей, покидающих Украину, неодинаковое отношение к мигрантам и беженцам, пересекающим границу со стороны Белоруссии, явно указывает на фундаментально расистский и дискриминационный подход к небелым беженцам и мигрантам", — резюмируют специалисты Amnesty International.

Остаётся только удивляться, как во флегматичных прибалтах сильны расизм и русофобия. И где они только этого нахватались?

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Темы расизм латвия беженцы мигранты
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