Акула у пляжа Ареналь ден Кастель: неожиданная встреча туристов на Менорке

Акула в Испании заставила закрыть пляж для купания

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

На испанском острове Менорка, который является популярным средиземноморским курортом, туристы столкнулись с неожиданной опасностью на пляже Ареналь ден Кастель. По сообщениям местных СМИ, акулу длиной около двух метров, "кружившую в водах" побережья, сначала заметили с борта лодки. После этого среди отдыхающих на пляже возникла паника.

Фото: flickr.com by Элиас Леви is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Команде береговой охраны пришлось взвести красный флаг и вызвать службы экстренной помощи, так как хищник оказался слишком близко к берегу. Этот инцидент не является первым за этот год: ранее акула уже была замечена возле пляжа Коста.