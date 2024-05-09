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Акула у пляжа Ареналь ден Кастель: неожиданная встреча туристов на Менорке

Акула в Испании заставила закрыть пляж для купания

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Туризм

На испанском острове Менорка, который является популярным средиземноморским курортом, туристы столкнулись с неожиданной опасностью на пляже Ареналь ден Кастель. По сообщениям местных СМИ, акулу длиной около двух метров, "кружившую в водах" побережья, сначала заметили с борта лодки. После этого среди отдыхающих на пляже возникла паника.

Акула в Испании заставила закрыть пляж для купания
Фото: flickr.com by Элиас Леви is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Команде береговой охраны пришлось взвести красный флаг и вызвать службы экстренной помощи, так как хищник оказался слишком близко к берегу. Этот инцидент не является первым за этот год: ранее акула уже была замечена возле пляжа Коста.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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