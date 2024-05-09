Как отличить натуральный мёд от поддельного в магазине или на рынке: эффективный способ

Иногда продаваемый мед не настоящий, а сделанный с добавлением сахара. В этой статье мы расскажем, как отличить оригинальный мед от подделки.
Настоящий мед должен быть прозрачным. Он не должен иметь осадка, мутности и неоднородных включений. Если вы наблюдаете что-либо из вышеперечисленного, есть все основания подозревать наличие крахмала в составе.
Цвет меда может быть совершенно разным и зависит от сорта. Акациевый мед обычно имеет светло-желтый оттенок, он слегка мутнеет из-за длительной кристаллизации.
Внимательно изучите консистенцию меда. Хороший продукт должен течь тонкой ровной струйкой. Кроме того, мед должен иметь ярко выраженный приятный вкус и запах.
Разведите мед в стакане воды и добавьте немного йода. Если мед натуральный, то осадка быть не должно.
Если в составе присутствуют примеси, например, мука, крахмал, они осядут на дно или всплывут на поверхность.
Также если примеси действительно есть, то раствор посинеет от добавления меда.
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