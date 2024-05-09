"Всю работу давно завалил": Вадим Горшенин выступил против нового срока соратника Кириенко Новикова на должности в АП

Вадим Горшенин выступил против назначения соратника Кириенко на новый срок в АП

1:53 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Учредитель Pravda.Ru Вадим Горшенин выступил против назначения соратника первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко Сергея Новикова на новый срок в АП. Соответствующий пост журналист опубликовал в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by kishjar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"При обсуждении кадровых перемен меня лично интересует, сохранится ли на своем посту денщик Сергея Кириенко Сергей Новиков, для которого последний обеспечил пост целого начальника управления АП", — написал он.

По словам Вадима Горшенина, сам Кириенко, скорее всего, сохранит свой пост, но "денщик всю работу давно завалил". В частности, отмечает учредитель Pravda.Ru, Новиков устроил травлю Натальи Поклонской в пользу Алексея Учителя, утверждал для Кириенко получателей президентских грантов, которые их активно не исполняли.

Журналист напомнил, что против этого деятеля активно выступал продюсер Владимир Киселев, рассказывая, как Новиков блокировал выступления деятелей шоу-бизнеса в поддержку СВО.

"Типичная, собственно говоря, деятельность для "перекрасившихся" для сохранения своих чиновничьих позиций. Да и странно держать и даже - повышать (а Новиков претендует еще и на пост министра культуры, а до того его источники распространяли, что и вообще он может стать преемником президента) человека, в биографии которого были только позиции пресс-секретаря и помощника Кириенко до того, как благодетель выбил для него должность целого начальника управления АП", — продолжил Вадим Горшенин.

Как заключил глава Pravda.Ru, в период проведения СВО странно держать в руководстве страны некомпетентного человека, мешающего проведению СВО и достижению задач, поставленных перед операцией.