Пустить пыль в глаза: можно ли пшикать собаку своими духами

Если заметили, что шерсть вашей собаки пахнет неприятно, первым делом рекомендуется обратиться к ветеринару.
Также стоит обратить внимание на запах из пасти питомца, поскольку это может быть признаком заболевания.
Если ветеринарное обследование и анализы показывают, что здоровье собаки в норме, можно использовать специальные продукты для устранения запаха, которые доступны в магазинах для животных. Это могут быть шампуни, специально созданные для борьбы с неприятным ароматом, а также отдушки, аналогичные парфюму для животных.
Однако использовать человеческую парфюмерию для собак не рекомендуется, так как это может причинить вред их здоровью.
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