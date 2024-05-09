Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки или собаки: кто умнее?
Как снизить расход топлива на автомобилях с автоматической коробкой передач
Домохозяек призвали не бороться с жесткостью воды с помощью лимонной кислоты
Какие парфюмерные ароматы вызывают негативную реакцию у мужчин
Как вкусно приготовить авокадо на гриле
Украинская певица на "Евровидении" вызвала возмущение поляков из-за свитера
Укреплению иммунитета поможет разнообразное питание
Китайцы застряли на час на вершине горы
Фанат "Великолепного века" построил копию дворца Сулеймана в Узбекистане
Пустить пыль в глаза: можно ли пшикать собаку своими духами

Ветеринары ответили, можно ли давать собаке свои духи

0:43
Зоосфера » Собаки

Если заметили, что шерсть вашей собаки пахнет неприятно, первым делом рекомендуется обратиться к ветеринару.

Ветеринары ответили, можно ли давать собаке свои духи
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Также стоит обратить внимание на запах из пасти питомца, поскольку это может быть признаком заболевания.

Если ветеринарное обследование и анализы показывают, что здоровье собаки в норме, можно использовать специальные продукты для устранения запаха, которые доступны в магазинах для животных. Это могут быть шампуни, специально созданные для борьбы с неприятным ароматом, а также отдушки, аналогичные парфюму для животных.

Однако использовать человеческую парфюмерию для собак не рекомендуется, так как это может причинить вред их здоровью.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Последние материалы
Какие парфюмерные ароматы вызывают негативную реакцию у мужчин
Как вкусно приготовить авокадо на гриле
Украинская певица на "Евровидении" вызвала возмущение поляков из-за свитера
Укреплению иммунитета поможет разнообразное питание
Китайцы застряли на час на вершине горы
Фанат "Великолепного века" построил копию дворца Сулеймана в Узбекистане
Стало известно, может ли сотрудник отказаться от аванса
Рассказываем, с чем не сажать розы рядом
"АльфаСтрахование" оспаривает санкции Евросоюза
Рецепты приготовления смузи для набора мышечной массы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников