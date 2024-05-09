Пустить пыль в глаза: можно ли пшикать собаку своими духами

Ветеринары ответили, можно ли давать собаке свои духи

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если заметили, что шерсть вашей собаки пахнет неприятно, первым делом рекомендуется обратиться к ветеринару.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Также стоит обратить внимание на запах из пасти питомца, поскольку это может быть признаком заболевания.

Если ветеринарное обследование и анализы показывают, что здоровье собаки в норме, можно использовать специальные продукты для устранения запаха, которые доступны в магазинах для животных. Это могут быть шампуни, специально созданные для борьбы с неприятным ароматом, а также отдушки, аналогичные парфюму для животных.

Однако использовать человеческую парфюмерию для собак не рекомендуется, так как это может причинить вред их здоровью.