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Новосибирец отсудил 12-кратную сумму у страховой компании, отказавшейся полностью возместить ремонт авто после ДТП

В Новосибирске суд взыскал 130 тысяч со страховщика в пользу автовладельца

1:50
Страхование

В Новосибирске суд обязал страховую компанию "Энергогарант" выплатить 130 тысяч рублей автовладельцу после отказа полностью возместить ремонт автомобиля по итогам ДТП, сообщает НГС.

В Новосибирске суд взыскал 130 тысяч со страховщика в пользу автовладельца
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

Согласно решению суда, "Энергогаранту" пришлось уплатить страховое возмещение в размере 17 200 рублей, штраф в размере 8 000 рублей, неустойку в размере 16 012 рублей, неустойку в размере 71 208 рублей, компенсацию морального вреда в 2000 рублей, а также оплату услуг представителя в размере 15 500 рублей. Решение суда было вынесено в пользу потребителя.

По словам владельца автомобиля, ему также было выплачено около 23 000 рублей в ходе судебного разбирательства. Таким образом, общая сумма компенсации превысила 150 тысяч рублей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в январе 2023 года на территории дома владельца автомобиля. По его словам, машина была поврежден соседкой, которая сообщила о случившемся.

Владелец автомобиля оценил ущерб около 60 тысяч рублей, но страховая компания согласилась выплатить лишь 12 тысяч. После отказа принять данную сумму, он был обвинен в автоподставе, однако в ходе суда это было опровергнуто.

Юрист отметил, что страховая компания не пыталась оспорить решение суда, и оно ныне имеет законную силу. Истцом в деле была хозяйка автомобиля, который арендовал мужчина.

На данный момент не поступило ответа от страховой компании на запросы НГС.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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