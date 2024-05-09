GenBio: учёные выявили генетическую связь быстрого роста в пубертатный период с риском возникновения фибрилляции предсердий в более старшем возрасте

Учёные выявили связь быстрого роста и болезни сердца

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из университетов Суррея в Великобритании и Пенсильвании в США обнаружили генетическую связь быстрого роста в период полового созревания с риском фибрилляции предсердий в зрелом возрасте.

Фото: commons.wikimedia.org by Анисков is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

В этом исследовании участвовало порядка 56 тысяч человек. Была проанализирована информация о росте участников исследования с 5 лет и до совершеннолетия. Помимо этого было проведено обследование их здоровья.

В итоге было выделено 26 генов, которые связаны с ростом в период полового созревания, в том числе сроки и интенсивность скачков роста.

В результате анализа выяснилось, что более высокий и быстрый рост в начале пубертатного периода взаимосвязан с высоким риском фибрилляции предсердий в более старшем возрасте. Также обнаружилось, что у этих людей минеральная плотность костной ткани более высокая, есть склонность к возникновению инсулинорезистентности, диабета 2 типа и рака легких, передаёт журнал Genome Biology (GenBio).