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GenBio: учёные выявили генетическую связь быстрого роста в пубертатный период с риском возникновения фибрилляции предсердий в более старшем возрасте

Учёные выявили связь быстрого роста и болезни сердца

1:08
Здоровье

Учёные из университетов Суррея в Великобритании и Пенсильвании в США обнаружили генетическую связь быстрого роста в период полового созревания с риском фибрилляции предсердий в зрелом возрасте.

Учёные выявили связь быстрого роста и болезни сердца
Фото: commons.wikimedia.org by Анисков is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

В этом исследовании участвовало порядка 56 тысяч человек. Была проанализирована информация о росте участников исследования с 5 лет и до совершеннолетия. Помимо этого было проведено обследование их здоровья.

В итоге было выделено 26 генов, которые связаны с ростом в период полового созревания, в том числе сроки и интенсивность скачков роста.

В результате анализа выяснилось, что более высокий и быстрый рост в начале пубертатного периода взаимосвязан с высоким риском фибрилляции предсердий в более старшем возрасте. Также обнаружилось, что у этих людей минеральная плотность костной ткани более высокая, есть склонность к возникновению инсулинорезистентности, диабета 2 типа и рака легких, передаёт журнал Genome Biology (GenBio).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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