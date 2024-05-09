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"Пятница!" отвергла возвращение Ивлеевой в "Орел и решку": шоу не будет

"Пятница!" опровергла слухи о съемках нового шоу с Анастасией Ивлеевой

0:53
Шоу-бизнес

Телеканал "Пятница!" опроверг слухи о запуске нового шоу с Анастасией Ивлеевой, в том числе возобновление проекта "Орел и решка". Ранее сама Ивлеева в своем Telegram-канале утверждала, что съемки "Орла и решки" по городам России якобы "в процессе". Представители телеканала официально заявили, что никаких проектов с участием Ивлеевой не планируется.

"Пятница!" опровергла слухи о съемках нового шоу с Анастасией Ивлеевой
Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

В декабре 2023 года Ивлеева оказалась в центре скандала из-за "голой" вечеринки в московском клубе "Мутабор", после которой ей был выписан штраф на 100 тысяч рублей за организацию массового мероприятия, нарушившего общественный порядок. Недавно Ивлеева также высмеяла слухи о приезде Канье Уэста в Россию, опубликовав фейковый скриншот с совместного с ним "видео".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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