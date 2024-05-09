Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары ответили, можно ли давать собаке свои духи
Какие предметы должны быть в автомобиле у начинающего водителя в 2024 году
Секреты подбора одежды для визуального стройного образа
Учёные выявили связь быстрого роста и болезни сердца
"Пятница!" опровергла слухи о съемках нового шоу с Анастасией Ивлеевой
Акула в Испании заставила закрыть пляж для купания
Наталья Кустинская снималась в "Три плюс два" в парике
В Новосибирске суд взыскал 130 тысяч со страховщика в пользу автовладельца
Лёгкий способ, как проверить натуральность мёда
Классическое блюдо Западной Африки: приготовьте ароматный рис джоллоф с овощами и томатной пастой

Как приготовить классическое блюдо Западной Африки: рис джоллоф

1:46
Еда

Рис джоллоф — классическое блюдо Западной Африки, похожее на запеканку. Его можно подавать с бананами, овощами или белками, такими как рыба и курица.

Как приготовить классическое блюдо Западной Африки: рис джоллоф
Фото: commons.wikimedia.org by Dahivada is licensed under GNU Free Documentation License

Ингредиенты

  • 6 средних сливовидных помидоров, нарезанных
  • 4 больших красных перца, очищенных от семян
  • 3 средних красных луковицы
  • 2 сушёных лавровых листа
  • 1 острый перец Scotch bonnet
  • 5-6 чашек говяжьего или овощного бульона
  • 4 стакана длиннозёрного риса
  • 1/3 стакана кокосового масла
  • 3 столовые ложки томатной пасты
  • 2 чайные ложки несолёного сливочного масла
  • 2 чайные ложки порошка карри
  • 1 чайная ложка сушёного тимьяна
  • Молотый чёрный перец
  • Соль

Приготовление

  1. В блендер добавьте помидоры, болгарский перец, нарезанный лук, острый перец и 2 стакана бульона. Смешайте до однородного состояния.
  2. Вылейте смесь в кастрюлю и доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите под крышкой 10-12 минут.
  3. Нагрейте кокосовое масло на сковороде и добавьте нарезанный лук. Приправьте щепоткой соли и готовьте 2-3 минуты.
  4. Добавьте лавровый лист, порошок карри, тимьян и щепотку чёрного перца. Готовьте 3-4 минуты, затем добавьте томатную пасту. Готовьте ещё 2 минуты.
  5. Добавьте смесь с острым перцем. Готовьте под крышкой 10-12 минут. Добавьте оставшийся бульон. Доведите до кипения 1-2 минуты. Добавьте рис и масло. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой 30 минут. 
Вкусный африканский плов - джолоф рис
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Последние материалы
Учёные выявили связь быстрого роста и болезни сердца
Как приготовить классическое блюдо Западной Африки: рис джоллоф
"Пятница!" опровергла слухи о съемках нового шоу с Анастасией Ивлеевой
Акула в Испании заставила закрыть пляж для купания
Наталья Кустинская снималась в "Три плюс два" в парике
В Новосибирске суд взыскал 130 тысяч со страховщика в пользу автовладельца
Лёгкий способ, как проверить натуральность мёда
Владимир Путин нацелен на развитие собственных технологий
Советы садоводам: как повысить урожай яблок
Вадим Горшенин выступил против назначения соратника Кириенко на новый срок в АП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников