Классическое блюдо Западной Африки: приготовьте ароматный рис джоллоф с овощами и томатной пастой

Как приготовить классическое блюдо Западной Африки: рис джоллоф

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис джоллоф — классическое блюдо Западной Африки, похожее на запеканку. Его можно подавать с бананами, овощами или белками, такими как рыба и курица.

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Ингредиенты

6 средних сливовидных помидоров, нарезанных

4 больших красных перца, очищенных от семян

3 средних красных луковицы

2 сушёных лавровых листа

1 острый перец Scotch bonnet

5-6 чашек говяжьего или овощного бульона

4 стакана длиннозёрного риса

1/3 стакана кокосового масла

3 столовые ложки томатной пасты

2 чайные ложки несолёного сливочного масла

2 чайные ложки порошка карри

1 чайная ложка сушёного тимьяна

Молотый чёрный перец

Соль

Приготовление

В блендер добавьте помидоры, болгарский перец, нарезанный лук, острый перец и 2 стакана бульона. Смешайте до однородного состояния. Вылейте смесь в кастрюлю и доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите под крышкой 10-12 минут. Нагрейте кокосовое масло на сковороде и добавьте нарезанный лук. Приправьте щепоткой соли и готовьте 2-3 минуты. Добавьте лавровый лист, порошок карри, тимьян и щепотку чёрного перца. Готовьте 3-4 минуты, затем добавьте томатную пасту. Готовьте ещё 2 минуты. Добавьте смесь с острым перцем. Готовьте под крышкой 10-12 минут. Добавьте оставшийся бульон. Доведите до кипения 1-2 минуты. Добавьте рис и масло. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой 30 минут.