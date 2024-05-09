Классическое блюдо Западной Африки: приготовьте ароматный рис джоллоф с овощами и томатной пастой
Как приготовить классическое блюдо Западной Африки: рис джоллоф
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Рис джоллоф — классическое блюдо Западной Африки, похожее на запеканку. Его можно подавать с бананами, овощами или белками, такими как рыба и курица.
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Ингредиенты
- 6 средних сливовидных помидоров, нарезанных
- 4 больших красных перца, очищенных от семян
- 3 средних красных луковицы
- 2 сушёных лавровых листа
- 1 острый перец Scotch bonnet
- 5-6 чашек говяжьего или овощного бульона
- 4 стакана длиннозёрного риса
- 1/3 стакана кокосового масла
- 3 столовые ложки томатной пасты
- 2 чайные ложки несолёного сливочного масла
- 2 чайные ложки порошка карри
- 1 чайная ложка сушёного тимьяна
- Молотый чёрный перец
- Соль
Приготовление
- В блендер добавьте помидоры, болгарский перец, нарезанный лук, острый перец и 2 стакана бульона. Смешайте до однородного состояния.
- Вылейте смесь в кастрюлю и доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите под крышкой 10-12 минут.
- Нагрейте кокосовое масло на сковороде и добавьте нарезанный лук. Приправьте щепоткой соли и готовьте 2-3 минуты.
- Добавьте лавровый лист, порошок карри, тимьян и щепотку чёрного перца. Готовьте 3-4 минуты, затем добавьте томатную пасту. Готовьте ещё 2 минуты.
- Добавьте смесь с острым перцем. Готовьте под крышкой 10-12 минут. Добавьте оставшийся бульон. Доведите до кипения 1-2 минуты. Добавьте рис и масло. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой 30 минут.
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