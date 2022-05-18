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Автор Ольга Лебедева

Украинские беженцы "достали" англичан. Многие уже бомжуют

Мир

Горячее желание британцев помогать беженцам из Незалежной разбилось о совместный быт с украинцами. Теперь, по сообщениям общественных организаций Британии, все больше украинских мигрантов становятся бездомными, приезжая на острова свободы.

Украинские беженцы "достали" англичан. Многие уже бомжуют

Об этом рассказала The Guardian.

Основная причина в том, что у приезжих не ладятся взаимоотношения с хозяевами жилплощади. В большинстве случаев это вызвано тем, что украинцы отказываются платить за коммуналку. А ведь с этим у британцев сейчас все ой как непросто — инфляция и стремительно дорожающее электричество.

Марта Муляк, которая принимала у себя несколько украинских семей сказала:

"Многие люди говорят: "Конечно, я могу дать комнату украинцу". Но потом счета, стоимость еды — беженцы не хотят участвовать в расходах”.

Поэтому британцы просят "дорогих гостей" съехать как можно скорее, хоть даже и на улицу. В особо сложных случаях, по словам члена правления Ассоциации украинцев Великобритании Ирины Терлецкой, дают им на сборы 24 часа:

"Наша община часто сталкивается с такими случаями. Спонсорские отношения рушатся. Люди вынуждены обратиться к местным властям как бездомные или, если они могут себе это позволить, попытаться найти арендованное жилье", — пожаловалась она журналистам.

"Чёрствые люди!"

Впрочем, у самих беженцев тоже есть претензии к принимающей стороне.

Например, одна "43-летняя украинка" рассказала The Guardian, что осталась без крова после того, как хозяева дома, в котором она жила, попросили её "выметаться" спустя чуть больше недели после того, как она к ним заехала.

По словам женщины, она "сбежала из Киева в Испанию, но ей было трудно найти там работу". В соцсети она познакомилась с парой из Великобритании, которые купили ей билет и поселили у себя.

"Сначала мы хорошо ладили, они заботились обо мне, и я чувствовала себя любимой. Всё изменилось, когда у меня появился новый знакомый. Моим хозяевам это не понравилось, и меня выгнали из дома", — рассказывает женщина.

У другой беженки конфликт с приютившими британцами случился из-за того, что она "строгая вегетарианка" и "не могла терпеть мяса на столе", а хозяева дома не желали отказываться "есть трупы животных".

В общем, у каждого украинца в Британии, вдруг неожиданно для себя ставшего бездомным, есть собственная история о чёрствости англичан. И власти не знают, что с ними со всеми делать.

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