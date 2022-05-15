Европа стонет от "майданутых" беженцев

Европейцы, которые после начала российской спецоперации горячо и сердечно поддерживали беженцев из Незалежной, теперь уже не знают, куда бы их отправить. Да хоть бы и в Руанду. Но Борис Джонсон лично это мечту разбил.

По данным ООН, в статусе беженцев Украину покинули примерно пять миллионов человек.

Ещё примерно четыре миллиона — мужчины, которые подлежат мобилизации и их семьи, не желающие оставлять родных людей — очень хотят выехать, но не могут из-за закрытых границ. Однако при первой же возможности поедут в Европу.

Реальность не совпала с ожиданиями

Среди стран ЕС лидер по "приёмке украинцев" — Польша. На то у неё есть, как минимум, три резона:

за счёт бегущих от войны Варшава надеялась восполнить дефицит рабочей силы, поскольку сами поляки предпочитают уезжать на заработки в более богатые страны;

надежды на получение преференций от Евросоюза за радушие;

демонстрация русофобии — куда ж без этого.

Но это всё резоны властей. А вот простые поляки, которые на первых порах политиков своих горячо поддержали, хамством и потребительским отношением к себе "гостей" очень недовольны.

Но "беженцам" на это глубоко наплевать, ведь их долгие годы приучали к мысли, что украинцы — особа нация, чья миссия — защищать Европу от России. Как — неважно. Ведь это же было очень весело: скакать на Майдане, гнобить русскоязычных и бомбить Донбасс.

И они с отчаянной лихостью начали с первых дней пребывания в чужих домах устанавливать свои порядки:

запрещать местным говорить по-русски, требовать преференций и особого — почтительного — отношения, валяться на площадях и устраивать "менструальные шоу".

А если кто-то недоволен, то можно и толпой с ножами объяснить, в чём человек не прав. Вот как в той же Польше несколько дней назад. Или дипломата краской облить. И это не считая мелкой уголовщины вроде изуродованных краской машин, воровства в магазинах и хулиганства в самых разных формах.

"Вот чем заканчивается бездумная миграционная политика:

украинка безнаказанна после нападения на посла;

украинцы остались безнаказанными после убийства поляка в центре Варшавы.

И это только на этой неделе и в открытом доступе. Стоит подумать о том, что будет, когда "герои" приедут к своим жёнам и партнёршам в Польшу…" — говорит польский политолог Лешек Сыкульский.

Отрезвление

И пока польские власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, в других странах Европы прозревают даже политики. Так, например, Чехия с понедельника ужесточает правила для беженцев из Украины. Пока в части паспортного контроля — для въезда в страну теперь нужен "свежий" штамп о пересечении границы Украины, и если у украинца обнаружится двойное гражданство, то на гуманитарную помощь в этой стране он рассчитывать больше не сможет.

Общая усталость от украинских беженцев ощущается и в других странах Европы. Как пишет французская "Фигаро", люди морально устали от мигрантов, за которыми приходится постоянно следить.

В Болгарии, например, они частенько срывают местные флаги, которые якобы напоминают российский триколор, и вешают вместо них украинские полотнища.

Австрийцев бесит желание украинских беженцев получать всё на халяву и их способы проведения досуга, времени на который у людей, которые не работают — хоть отбавляй, и они коротают его на коллективных "скачках", пытаясь и местных вовлекать в игру "Кто не скачет, тот москаль".

Привыкшие к размеренно-спокойному образу жизни европейцы отнюдь не рады, когда их площади превращаются в майданы.

Не легче и немцам. Германия, где "до украинцев" появились многочисленные общины беженцев из арабских стран, вдруг "в нагрузку" получила новую, весьма агрессивную, диаспору. Посол родины которой обзывает канцлера "ливерной колбасой" и требует — а вслед за ним и беженцы - проведения нацистской политики по отношению к русским немцам, проживающим в ФРГ. А чуть что — пускают в ход кулаки.

Из недавнего: под Кёльном толпа "незалеженцев" избила парня.

Меланхоличные и педантичные немцы, не желая терпеть хамство, порожденное ощущением вседозволенности, уже начали выселять украинцев из своих домов, где ранее их радушно приютили.

Надежду на то, что всё это когда-нибудь закончится, гражданам Евросоюза подарила глава Правительства Дании Метте Фредериксен, пообещав, что

"европейские страны не стремятся интегрировать беженцев из Украины в Евросоюз, воспринимая их как временный, инородный элемент, который должен как можно скорее вернуться к себе домой".

Или беженцы из Украины или единая Европа

Разрушившее свою Неньку воинствующее украинство теперь пытается переформатировать под себя Европу. Трёх неполных месяцев им хватило для того, чтобы разрушить годами создаваемый политиками и СМИ образ украинцев — высокоморальных борцов за всё хорошее против всего плохого.

Молодцы. Отлично сработали.

"Украинские беженцы показывают себя во всей красе за границей. Жители Евросоюза увидели, что на самом деле большинство из них националисты, неадекваты и радикалы", — говорит политолог Григорий Миронов. "Чем больше украинские беженцы будут гадить в доме, который их радушно принял, тем скорее европейцы поймут, что идеология фашизма и собственного превосходства вовсе не чужда этим людям, они не умеют договариваться, зато готовы обманывать. И тогда наступит фаза переосмысления", — уверен крымский политолог Сергей Веселовский.

Ждать, судя по последним событиям, остаётся недолго.

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