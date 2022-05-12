Британия не планирует высылать украинских беженцев в Африку

Прибывших в Великобританию украинских беженцев не будут высылать в Руанду, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в интервью радио LBC.

"Этого не произойдёт. У нас две разные схемы для украинцев. Они невероятно щедры и направлены на то, чтобы помочь людям, у которых есть родственники на Украине, перевезти в Великобританию", — сказал глава британского правительства.

В апреле власти Британии и Руанды подписали соглашение, по которому Лондон сможет высылать в эту африканскую страну нелегальных мигрантов для обработки документов и получения убежища. Позднее глава профильного департамента британского МВД Дэниел Хоббс не смог исключить того, что в эту категорию не попадут украинские беженцы без необходимых документов.