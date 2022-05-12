Захарова: Британия хочет депортировать друзей-украинцев в африканскую Руанду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об отношении англосаксов к славянам.

Даже, если эти славяне предали свою страну и стали "друзьями" Британии — отношение бриттов к ним будет презрительно-снисходительное.

На днях МВД Объединённого Королевства, которое поставляет Киеву оружие, опубликовало циркуляр по депортации беженцев, сообщает Захарова. Согласно инструкции, беженцы, которые добирались до Британии через безопасные третьи страны (Польша, Франция), могут быть высланы в…Руанду!

"Я не шучу. Естественно, всё тут же связали это с наплывом беженцев с Украины. Согласно данным издания Independent, их также могут депортировать в эту африканскую страну", — рассказывает дипломат.

По сообщению британской газеты, министр по иммиграционным делам Том Пурсглов депутатам заявил, что нет причин, по которым граждане Незалежной должны добираться незаконными путями до английских земель, чтобы получить убежище, ибо для "этого сорта людей" существуют специальные программы.

"Я снова не шучу. Депортации также могут подвергнуться и беженцы из Афганистана, которые сотрудничали там с британскими силовиками. Я не шучу третий раз", — заявляет Захарова.

Она подытоживает, что так "ответственно" Лондон относится к тем, кого приручал много лет.

Поэтому Руанда…