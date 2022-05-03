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Автор Юлия Миленина

Читатели Spiegel: посол Украины должен извиниться перед канцлером ФРГ Шольцем

Мир

Немцы раскритиковали украинского посла Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".

Читатели Spiegel: посол Украины должен извиниться перед канцлером ФРГ Шольцем

Пользователи немецкого журнала Spiegel посоветовали послу Украины извиниться перед Шольцем. При этом некоторые из них предположили, что у Мельника недостаточно знаний в дипломатической сфере, поэтому он обращается к оскорблениям.

"Посол Мельник дерзок, неблагодарен и должен вернуться на родину", — написал один из пользователей.

Многие читатели отметили, что Шольц поступил правильно, когда объявил о своём решении не посещать Украину. Кроме того, комментаторы подчеркнули: украинский посол "кусает руку, которая его кормит". Они предложили дипломату проявлять сдержанность, если Киев хочет и дальше получать военную помощь от ФРГ.

Ранее Мельник заявил, что Шольц "разыгрывает обиженную ливерную колбасу", отказываясь посещать Киев.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия олаф шольц
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