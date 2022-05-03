Читатели Spiegel: посол Украины должен извиниться перед канцлером ФРГ Шольцем

Немцы раскритиковали украинского посла Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".

Пользователи немецкого журнала Spiegel посоветовали послу Украины извиниться перед Шольцем. При этом некоторые из них предположили, что у Мельника недостаточно знаний в дипломатической сфере, поэтому он обращается к оскорблениям.

"Посол Мельник дерзок, неблагодарен и должен вернуться на родину", — написал один из пользователей.

Многие читатели отметили, что Шольц поступил правильно, когда объявил о своём решении не посещать Украину. Кроме того, комментаторы подчеркнули: украинский посол "кусает руку, которая его кормит". Они предложили дипломату проявлять сдержанность, если Киев хочет и дальше получать военную помощь от ФРГ.

Ранее Мельник заявил, что Шольц "разыгрывает обиженную ливерную колбасу", отказываясь посещать Киев.