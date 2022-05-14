Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве

Жители Варшавы устали от бесконечных митингов украинцев, приехавших в Польшу. Беженцам предложили найти работу или возвращаться на родину.

Идите работать: полякам надоели украинские митинги в Варшаве

Накануне в соцсетях появился ролик, снятый молодым поляком в Варшаве. Он наглядно показал возмущение граждан Польши поведением украинских беженцев. Вместо того, чтобы устраивать свою жизнь, они предпочитают митинговать в центре города, существуя на пособия от местных властей.

"Идите работать. Пошли вон отсюда", — кричат в видео поляки протестующим украинцам.

Автор ролика называет участников митинга бандеровцами и интересуется, есть ли у них стыд защищать нацизм. Желающему возразить украинцу он советует вернуться на родину, чтобы записаться добровольцем в армию.

Стоит отметить, поляки уже близки к точке кипения. Украинские беженцы успели отметиться в стране грабежами, драками, поножовщиной и попытками распространения своей националистической идеологии.