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Автор Ольга Лебедева

Украинцы спасаются от "рабских условий" на фермах Великобритании

Мир

Сотни украинцев, приехавших в Великобританию, работают на фермах. И им это очень не нравится.

Украинцы спасаются от "рабских условий" на фермах Великобритании

Как рассказали сами заробитчане британской The Guardian, условия, в которых они оказались, "сродни современному рабству”.

"Украинка, сбежавшая с одной из ферм, рассказала, что чувствует себя заложником в Великобритании, не может вернуться домой из-за войны, поэтому вынуждена зарабатывать на жизнь чёрным трудом, несмотря на наличие двух университетских степеней. Она и ее парень работали на вишневой ферме, где рабочим даже не разрешалось носить перчатки, что приводило к сильному повреждению их рук и кожи", — рассказывает газета.

"Никого не волнует, что происходит с рабочими. Я думала, что наши права будут хорошо защищены в Великобритании, но этого не произошло. Работа на ферме, вероятно, один из худших опытов и худшего обращения в моей жизни, — сказала изданию женщина, добавив, что руководство фермы поставило "недостижимые цели”, и когда рабочие попытались протестовать, отстранило их на неделю. — Я никогда больше не пойду работать ни на одну из ферм — нет счастливых историй. Все убегают”.

По словам украинки, все её соотечественники, которые работали на ферме, "сбежали оттуда" и теперь пытаются "попытать счастья в подпольной экономике городов".

Впрочем, согласно планам британского правительства, у беженцев есть шанс круто изменить свою жизнь и переехать в Руанду.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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