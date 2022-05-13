В польской Варшаве украинские беженцы забили до смерти местного жителя.
Всё произошло 8 мая, примерно в 4 утра. Несколько сильно пьяных украинцев стали приставать к девушке, гражданин Польши за неё вступился.
В результате он был избит, а также получил несколько ножевых ранений, от которых скончался буквально на месте. СМИ Варшавы и Польши молчат о национальной принадлежности убийц.
В Интернете уже появилось видео как толпа беженцев из Украины избивает жителя Варшавы.
В полиции подтвердили, что потасовка началась после того, как мигранты из Незалежной стали приставать на улице к девушкам. За девушек заступился варшавянин. Он получил несколько ударов ножом и, по информации СМИ, скончался.
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