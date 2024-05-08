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Секреты визуального похудения: как подобрать одежду и выглядеть стройнее

Секреты подбора одежды для визуального стройного образа

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Хочешь выглядеть на 10 килограмм легче? Не обязательно проводить часы в спортзале или сидеть на строгой диете. Просто обнови свой гардероб — стилисты утверждают, что правильный выбор одежды может сделать настоящее чудо для твоей фигуры.

Секреты подбора одежды для визуального стройного образа
Фото: unsplash.com by Yoann Boyer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Монохромные комплекты: однотонные наряды создают единую вертикаль, что визуально вытягивает силуэт и придает стройности. Попробуй коричневые, черные, бежевые или синие наряды для эффектного результата.
  • Туфли и колготки одного оттенка: сочетание цвета обуви и колготок делает ноги вытянутыми и стройными. Экспериментируй с черным платьем и красными акцентами или яркими нарядами и черными деталями.
  • Правильный принт: мелкие узоры помогают скрыть лишние килограммы, в то время как крупные рисунки могут утяжелить силуэт. Предпочитай вертикальные или диагональные линии, которые создают визуальный эффект стройности.
  • Асимметрия: одежда с нестандартным кроем делает фигуру визуально стройнее, заставляя вас выглядеть на несколько размеров меньше.
  • Контрастные аксессуары: яркие детали в наряде разбавляют однотонные комплекты и придают изящество. Не бойся контрастных сумок, обуви или головных уборов.
  • Обнаженные щиколотки и кисти рук: эти зоны являются самыми тонкими на твоем теле. Подчеркни их, нося блузы с &frac34 рукавами или брюки чуть выше щиколоток, и добавь элегантные аксессуары для завершения образа.
  • Правильные пропорции: играй с пропорциями верха и низа: джинсы с высокой талией или рубашки, заправленные в брюки, помогут создать идеальное соотношение 1:3 и визуально вытянут фигуру.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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