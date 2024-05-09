Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Пятница!" опровергла слухи о съемках нового шоу с Анастасией Ивлеевой
Акула в Испании заставила закрыть пляж для купания
Наталья Кустинская снималась в "Три плюс два" в парике
В Новосибирске суд взыскал 130 тысяч со страховщика в пользу автовладельца
Лёгкий способ, как проверить натуральность мёда
Владимир Путин нацелен на развитие собственных технологий
Вадим Горшенин выступил против назначения соратника Кириенко на новый срок в АП
Легкая растяжка и упражнения при болях в ахилле
ДМС для пожилых: как выбрать страховку без рисков и переплат
Рассказываем, что делать, чтобы сад радовал богатым и вкусным урожаем яблок

Советы садоводам: как повысить урожай яблок

2:22
Садоводство » Плодовые

Яблоки - один из самых популярных и любимых фруктов, которые растут во многих уголках мира. Они богаты витаминами и питательными веществами, поэтому их употребление в пищу приносит множество пользы для здоровья. Но как сделать так, чтобы наш сад радовал нас богатым урожаем сочных и вкусных яблок?

Советы садоводам: как повысить урожай яблок
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует несколько способов увеличить урожай яблок, и мы расскажем о них подробнее.

1. Выбор правильного места для посадки. Яблони любят солнечные места с хорошей вентиляцией и защитой от сильных ветров. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной. Поэтому перед посадкой яблони необходимо провести анализ почвы и при необходимости внести удобрения.

2. Правильный выбор сорта. Не все сорта яблонь одинаково хорошо приживаются в различных климатических условиях. Поэтому перед покупкой саженца необходимо узнать, какой сорт наиболее подходит для вашего региона.

3. Подкормка и полив. Яблони нуждаются в регулярном подкормке и поливе, особенно в период цветения и формирования плодов. Для подкормки можно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной. Полив необходимо проводить регулярно, но не заливать почву, чтобы избежать загнивания корней.

4. Обрезка. Регулярная обрезка яблонь помогает им сохранять здоровье и форму кроны. Она также способствует увеличению урожая, так как стимулирует рост новых побегов и цветков.

5. Защита от вредителей и болезней. Яблони могут подвергаться нападению различных вредителей и заболеваний, которые могут снизить урожайность. Для защиты растений можно использовать биологические препараты или обработку химическими средствами, но необходимо соблюдать инструкции и не превышать дозировку.

6. Поддержание чистоты в саду. Важно регулярно убирать опавшие листья и плоды, так как они могут стать источником распространения болезней. Также следует следить за чистотой вокруг яблонь и удалять сорняки, которые могут конкурировать с растениями за питательные вещества.

Почему яблоня не плодоносит. Как увеличить урожай яблони на 100%
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Последние материалы
Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма"
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
8 мая Украина вовсю отмечала свой День победы по-европейски — победы над собой
Стало известно, что будет с человеком при падении в чёрную дыру
Назван полезный и питательный перекус
Тибудьен: как приготовить национальное блюдо Сенегала
Компания Silver Basis подала заявление в суд о признании банкротом завода "Москвич"
"Победа стоит два миллиона евро": продюсер раскрыл цену триумфа на "Евровидении"
Продюсер Леонид Дзюник осудил травлю Кристины Орбакайте
Светлана Светличная не добилась больших успехов в кино из-за одной серьёзной проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников