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Прибалтийские нацисты ждут команды "фас"

Мир

В Прибалтике русофобия достигла высшей точки кипения. Местные нацисты, похоже, замерли в ожидании команды "фас" и не считают нужным даже цивилизованно это камуфлировать.

Прибалтийские нацисты ждут команды "фас"

Именно такой вывод напрашивается после того, что происходило в бывших советских республиках всю последнюю неделю.

Началось всё в день теракта на Крымском мосту — 8 октября.

Политики разного уровня радовались, называя прогремевший взрыв (который, кстати сказать, не только мост повредил, но и человеческие жизни оборвал) "уничтожением символа путинской империи, построенной на слезах соседних народов".

Например, латышская налоговичка Шарлотта Лоренце, которая участвует во всех мероприятиях легиона Ваффен СС, заявила:

"Мы получили подтверждение, что м русским миром готовы бороться методами Дудаева и Басаева".

Латвийская парламентарий Селма Левренце, не мудрствуя лукаво, отметилась лозунгом:

"Русские сволочи мешают жить всем".

Не смолчал даже президент Латвии. Эгилс Левитс, выступая на радио поведал, что планирует разобраться с "нетитульными" жителями республики:

"Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству. Наша задача — справиться с ними, то есть изолировать их".

Официальный Таллин в очередной раз предложил "стереть Россию с карты, а на эстонской земле зачиститься от симпатизирующих ей".

Обыватели от своих властителей не отставали — праздновали, как могли: выходили на улицы и ликовали в интернете. Общий лейтмотив: чем больше русских умрёт, тем будет лучше (кому и почему — не уточняли).

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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