Президент РФ Владимир Путин озадачил КНР: Россия отказывается от китайских технологий

Владимир Путин нацелен на развитие собственных технологий

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики издания NetEase сообщили, что решение президента РФ, Владимира Путина, отказаться от китайских технологий вызвало интерес в Китае.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По их мнению, это действие российского лидера, направленное на развитие внутренних технологий, ставит под вопрос крупные контракты между двумя странами, оцениваемые в миллиарды долларов.

Однако аналитики подчеркнули, что Путин принял это решение с целью стимулировать развитие отечественных технологий.

Они также напомнили о планах по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, отметив ее амбициозность и планы на быструю реализацию.

Аналитики пришли к выводу, что данное решение Путина имеет стратегическое значение для России и способствует развитию отечественных инноваций.

Однако они подчеркнули, что это не означает полного отказа от сотрудничества с Китаем, с которым Россия планирует сохранить партнерские отношения.