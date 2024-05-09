Не попадитесь на штрафы: важные предметы, которые обязательно должны быть в автомобиле

Какие предметы должны быть в автомобиле у начинающего водителя в 2024 году

0:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Начинающий водитель должен быть готов к непредвиденным ситуациям на дороге и иметь с собой необходимые документы и предметы первой необходимости.

Фото: flickr.com by loubeat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Водительское удостоверение, СТС и страховой полис — обязательные документы, а для водителей такси или прицепов требуются дополнительные бумаги. Отсутствие этих документов грозит штрафом до 500 рублей и риском эвакуации автомобиля.

Аптечка, содержащая бинты, лейкопластырь, салфетки и другие медицинские средства, должна быть в каждой машине. Аптечка, как и огнетушитель объемом от 2 литров, требует регулярной проверки срока годности. Аварийный знак, устанавливаемый на определенном расстоянии при остановке, и светоотражающий жилет для ночного времени тоже обязательны.

Несоблюдение этих требований может привести к штрафу, а в случае аварии — к дополнительной ответственности.