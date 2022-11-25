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Отличная новость из Киева: Зеленский требует возврата Крыма

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на возвращении Крыма, обсуждая любые переговоры с РФ. Это означает, что России нужно будет уничтожить нацистскую государственность Украины.

Отличная новость из Киева: Зеленский требует возврата Крыма

Зеленский не выйдет на переговоры с Россией о мире

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью с The Financial Times, что не будет рассматривать никакие предложения о мире, если там не будет опции "возвращение Крыма в состав Украины".

"Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за. Если решение не предполагает деоккупации и Крым входит в состав Российской Федерации, никто не должен тратить на это своё время. Это пустая трата времени", — сказал Зеленский

Это очень хорошая новость. Она означает, что России нужно будет уничтожить бандеровскую государственность. Даже пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, который недавно настаивал на том, что перед РФ не стоят цели свержения власти в Киеве, это понял.

"Высказывания Зеленского о возвращении Крыма говорят о неготовности и нежелании Киева решать проблемы невоенными методами", — сказал Песков.

Как будет уничтожена бандеровская государственность

Это не ковровое бомбометание, как бы сделало НАТО. 

1. Удары по энергосистеме. Вчера Украина пережила первый блэкаут, что подтвердил глава Минэнерго Герман Галущенко, который пообещал восстановить сети, но запас прочности, по его словам, "исчерпан". Ракетные удары приближают страну к необратимым последствиям, а критическая инфраструктура на грани полной остановки, отметил он.

Отсутствие электроэнергии имеет мультипликационный эффект:

  • удорожание товаров первой необходимости, продуктов питания из-за больших накладных расходов на дизельную генерацию. Украинские эксперты предрекают остановку целых отраслей пищевой промышленности из-за отсутствия холода в холодильных установках. Это выльется в дефицит в снабжении ВСУ.
  • прекращение работы банков, в том числе, систем онлайн и банкоматов, в связи с чем украинцы уже начали массово снимать деньги. Банки — это кровеносная система экономики, без ликвидности — они перестают быть банками, а значит обеспечивать взаиморасчёты украинского ВПК и его работы с западными "смежниками".
  • прекращение важных для армии производств и ремонта техники. Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает, что приостановил большинство производственных процессов.
  • тяжёлая логистика тоже будет подорвана из-за перехода на тепловые локомотивы.
  • отсутствие Интернета осложняет работу наводчиков "на местах" и на передовой, которые работают через обычные приложения-мессенджеры.

2. Резкое сокращение западного финансирования, потому что содержать Украину во всём у Запада нет денег.

"Украину ждёт ужасающая зима", — сказал генсек НАТО Йенс Столнетберг.

Это "умывание рук", по сути. Не дадут даже снарядов (про дефицит боеприпасов у стран НАТО пишет вся западная пресса). Трансформаторного и дизельного оборудования — нет в наличии. Если бы было перемирие, к чему Запад толкает Зеленского, то многие западные страны имели бы время перестроиться и сделать что-то в этом плане для режима.

Добавим, что в Европе растёт недовольство американцами, которые наживаются на ситуации. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников из стран ЕС.

"Если трезво посмотреть, страна, которая больше всего выигрывает от этой войны, — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия", — заявил изданию высокопоставленный чиновник.

Эти настроения будут усиливаться.

3. Удар ВС РФ накопленным "кулаком". Удары по узловым, железным дорогам и мостам — это идея, которая воплотится в жизнь, как только в нескольких местах будет создан ударный кулак. Предполагается, что это будет Белгородская область и Белоруссия. Будет подтянуто и передовое оружие. Запад только затягивает агонию режима, его крах неминуем.

Почему же Россия никогда не будет применять в СВО ковровые бомбометания. Об этом хорошо написал Скот Риттер. После описания, как работали бы части НАТО на Украине он пишет:

"Почему Генштабу РФ не нужно всё то, что я сейчас рассказываю? Не хотят они бомбить Украину. Они в одни и те же школы вместе ходили с украинскими офицерами. Они с детства дружили. В одних и тех же военных академиях вместе служили в первые годы. Друзья — и они пойдут воевать друг против друга? Это не так-то просто".

Население Малороссии поддержит Россию

Понимая это, население юго-востока бывшей Украины настроено лояльно к России. Жители Херсона об этом прямо говорят западным СМИ. Вчера сообщалось, что в Донецке сформирован батальон из числа украинских военнопленных, которые добровольно перешли на российскую сторону. Уже действует "Одесская бригада" составленная из бывших граждан Украины.

Очевидно, что многие русские Украины солидарны с россиянами в желании уничтожить киевский нацистский режим, который оставляет после себя виселицы и разруху.

В 2023 году на Украине намечены выборы. Зеленский всерьёз намерен победить на них. Россия не должна дать ему пропагандистский шанс.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы всу крым армия оружие выборы украина скотт риттер владимир зеленский
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