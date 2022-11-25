Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает отстаивать позицию силового возвращения Крыма.
Ранее в интервью изданию Financial Times президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если какая-то страна предложит Киеву способ деоккупации Крыма невоенным путём, то он готов поддержать этот план.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что ещё до начала спецоперации в Конституции Украины было прописано, что страна планирует вернуть Крым силовым методом, и с тех пор ничего не изменилось.
"Де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий России… Об этом не может быть и речи", — сказал Песков.
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