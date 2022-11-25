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Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США

Мир

Ровно девять месяцев продолжается российская специальная военная операция на Украине (если кто вдруг забыл, она началась 24 февраля). И с самых первых дней в адрес нашего командования летят обвинения "в нерешительности", "в затягивании", а то и в "халатности".

Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США

Толпы аналитиков (признаюсь, я даже не представляла, что у нас такое огромное количество "специалистов по войне", причём по большей части гражданских) вещают об ошибках, искажении информации главнокомандующему, из-за чего он, дескать, "не знает реальной картины" на фронте. А особо горячие головы требуют немедленно, вот прямо сейчас, "сровнять всё в Незалежной с землёй", утверждая, что сразу наступит мир и всё будет хорошо.

Да, многие россияне искренне не понимают, почему наша армия "неспешно" наступает. Некоторые даже считают, что затягивание СВО создает угрозу для самой России — слишком уж часто звучат в последнее время слова "Третья мировая" и "ядерный конфликт".

Оценивать, кто прав, а кто нет я не возьмусь, поскольку никоим образом военным аналитиком не являюсь. Могу только поделиться мнением профессионала, который находится "над ситуацией" (лицо незаинтересованное, сторонний наблюдатель).

Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, как бы он поступил с Украиной

По словам бывшего морпеха США, если бы операцию на Украине проводили Штаты, то она завершилась бы за пару — от силы — недель. И в качестве аргумента, в эфире Telegram-канала "U.S. tour of duty", привёл иракскую "Бурю в пустыне":

"Люди не понимают, сколько вообще мы иракцев поубивали… И не мирных жителей, я о солдатах. Начали операцию и в первый же день убили 10 тысяч человек одним махом.

Если они укрывались в траншеях, мы просто заживо зарывали их гусеницами. Мы не тратили время и не уговаривали их сдаться. Не хотят сдаваться — втаптываем их гусеницами. Мы не тратили свое время на переговоры. Не хочешь сдаваться — тогда умри. Мы уничтожали их".

Риттер абсолютно уверенно заявляет, что ровно так же вели бы себя американские коммандос, если бы они воевали на Украине.

Экс-морпех поясняет, что уже в первый день операции армия США уничтожила бы все командные центры ВСУ и систему снабжения, а потом катком пошла бы по территории страны:

"Я бы не валял дурака, отправляя пехоту. Находишь концентрацию сил и стираешь с лица земли. Спрятались в поселке — нет поселка. У нас есть инженерные войска, обученные продвижению в городских кварталах. Харьков? Хотите, чтобы я Харьков взял? Мои инженерные батальоны подходят и срывают с землей кварталы целиком, и движутся дальше. Я пропахиваю коридор через весь город. Все, что движется, погибает. Я продвигаюсь и истребляю все живое. Вот как бы как мы воевали. И так до самой границы. А там бы я полякам посмотрел в глаза и сказал "ну давайте, хотите отхватить?" Никто бы уже ничего не захотел".

Но Россия так не может

Отставной американский военный пояснил, почему, по его мнению, Россия ведёт свою СВО совершенно по-другому:

"Россия изначально не хотела бомбить Украину. Они (российские военные) в одни и те же школы вместе ходили, с украинскими офицерами. Они с детства дружили. В одних и тех же военных академиях вместе служили в первые годы. Друзья — и они пойдут воевать друг против друга? Это не так-то просто", — говорит военный аналитик.

По словам Риттера, россиянам потребовалось восемь месяцев, чтобы осознать — украинцы на самом деле по-настоящему нас ненавидят. И решения стали принимать с учётом нового понимания ситуации — максимально жёсткие. Что доказывают удары по инфраструктуре Украины.

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Куратор: Любовь Степушова
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