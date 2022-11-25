Ровно девять месяцев продолжается российская специальная военная операция на Украине (если кто вдруг забыл, она началась 24 февраля). И с самых первых дней в адрес нашего командования летят обвинения "в нерешительности", "в затягивании", а то и в "халатности".
Толпы аналитиков (признаюсь, я даже не представляла, что у нас такое огромное количество "специалистов по войне", причём по большей части гражданских) вещают об ошибках, искажении информации главнокомандующему, из-за чего он, дескать, "не знает реальной картины" на фронте. А особо горячие головы требуют немедленно, вот прямо сейчас, "сровнять всё в Незалежной с землёй", утверждая, что сразу наступит мир и всё будет хорошо.
Да, многие россияне искренне не понимают, почему наша армия "неспешно" наступает. Некоторые даже считают, что затягивание СВО создает угрозу для самой России — слишком уж часто звучат в последнее время слова "Третья мировая" и "ядерный конфликт".
Оценивать, кто прав, а кто нет я не возьмусь, поскольку никоим образом военным аналитиком не являюсь. Могу только поделиться мнением профессионала, который находится "над ситуацией" (лицо незаинтересованное, сторонний наблюдатель).
По словам бывшего морпеха США, если бы операцию на Украине проводили Штаты, то она завершилась бы за пару — от силы — недель. И в качестве аргумента, в эфире Telegram-канала "U.S. tour of duty", привёл иракскую "Бурю в пустыне":
"Люди не понимают, сколько вообще мы иракцев поубивали… И не мирных жителей, я о солдатах. Начали операцию и в первый же день убили 10 тысяч человек одним махом.
Если они укрывались в траншеях, мы просто заживо зарывали их гусеницами. Мы не тратили время и не уговаривали их сдаться. Не хотят сдаваться — втаптываем их гусеницами. Мы не тратили свое время на переговоры. Не хочешь сдаваться — тогда умри. Мы уничтожали их".
Риттер абсолютно уверенно заявляет, что ровно так же вели бы себя американские коммандос, если бы они воевали на Украине.
Экс-морпех поясняет, что уже в первый день операции армия США уничтожила бы все командные центры ВСУ и систему снабжения, а потом катком пошла бы по территории страны:
"Я бы не валял дурака, отправляя пехоту. Находишь концентрацию сил и стираешь с лица земли. Спрятались в поселке — нет поселка. У нас есть инженерные войска, обученные продвижению в городских кварталах. Харьков? Хотите, чтобы я Харьков взял? Мои инженерные батальоны подходят и срывают с землей кварталы целиком, и движутся дальше. Я пропахиваю коридор через весь город. Все, что движется, погибает. Я продвигаюсь и истребляю все живое. Вот как бы как мы воевали. И так до самой границы. А там бы я полякам посмотрел в глаза и сказал "ну давайте, хотите отхватить?" Никто бы уже ничего не захотел".
Отставной американский военный пояснил, почему, по его мнению, Россия ведёт свою СВО совершенно по-другому:
"Россия изначально не хотела бомбить Украину. Они (российские военные) в одни и те же школы вместе ходили, с украинскими офицерами. Они с детства дружили. В одних и тех же военных академиях вместе служили в первые годы. Друзья — и они пойдут воевать друг против друга? Это не так-то просто", — говорит военный аналитик.
По словам Риттера, россиянам потребовалось восемь месяцев, чтобы осознать — украинцы на самом деле по-настоящему нас ненавидят. И решения стали принимать с учётом нового понимания ситуации — максимально жёсткие. Что доказывают удары по инфраструктуре Украины.
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