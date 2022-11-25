Экс-канцлер Германии Меркель: украинский конфликт не был сюрпризом

Конфликт вокруг Украины не стал сюрпризом для Германии, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. По её словам, Минские соглашения "размылись", что и послужило триггером.

Как подчеркнула Меркель, она предпринимала попытки урегулировать ситуацию ещё до её эскалации, но тщетно.

"Это не стало сюрпризом. Минское соглашение размылось. Летом 2021 года, после того как президенты Байден и Путин встретились, я хотела создать независимый европейский формат обсуждений с Путиным. Но кто-то стал возражать, а у меня уже не было сил настаивать на своём, поскольку все знали, что осенью я уйду", — пояснила Меркель немецким журналистам.

Экс-канцлер уточнила, что не сожалеет о том, что покинула пост. По её словам, "кто-то новый" должен был решить сложившуюся ситуацию. И с точки зрения политического курса, "вопрос перезрел".