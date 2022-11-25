МИД Венгрии: ЕС не должен превратиться в "займосоюз" для Украины

В Венгрии заявили, что готовы вкладывать в "общий котёл" деньги для помощи Украине только при условии двустороннего договора с Киевом. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, Евросоюз не должен превращаться в "займсоюз".

Он подчеркнул, что Венгрия никогда не блокировала помощь ЕС Незалежной, но и быть благотворителем больше не желает.

"Мы дали понять, что мы отдадим нашу долю из 18 миллиардов евро, которые наметили в Брюсселе. Но отдадим на основе двустороннего договора, заключенного с Украиной, — заявил глава МИД Венгрии. — Евросоюз не затем создавался, чтобы стать "займосоюзом", об этом речи ранее не шло".

По словам Сийярто, другие страны-члены ЕС могут снабжать Киев из собственных запасов, а не за счёт общеевропейского кредита, если так "гордятся" оказываемой помощью.