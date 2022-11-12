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Автор Антон Куликов

"Ла Скала" отказалась отменять оперу Мусоргского по требованию консула Украины

Мир

В миланском театре "Ла Скала" отказались отменять оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов" по требованию генконсула Украины Андрея Картыша. По словам музыкального директора театра Риккардо Шайи, отмена оперы будет означать наложение наказания на культуру.

"Ла Скала" отказалась отменять оперу Мусоргского по требованию консула Украины

"Снять шедевр, заканчивающийся безумием и смертью царя, значит наказать культуру. Идея состоит в том, чтобы объединить "Макбета" с "Борисом", связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира?" — сказал Шайи, заявление которого приводит газета Corriere della Sera.

Оперу Джузеппе Верди "Макбет" на сцене "Ла Скала" представят летом следующего года, сообщает РИА "Новости".

Риккардо Шайи подчеркнул, что в январе в опере планируют исполнять произведения Петра Чайковского, затем будет концерт к 70-летию со дня смерти Сергея Прокофьева, которого Шайи назвал "украинским гением" (Прокофьев родился в Екатеринославской губернии, в селе Сонцевка, которые ныне в Донецкой области).

Руководство миланской оперы ещё в июне сообщило, что произведение Мусоргского откроект очередной сезон 7 декабря. Главную партию исполнит российский бас Ильдар Абдразаков.

В свою очередь, Картыш заявил, что украинская община в Италии восприняла решение "Ла Скала" с "огромным разочарованием и сожалением". По его словам, Россия использует культуру "для придания веса утверждению о её величии и могуществе".

В материале Corriere della Sera отмечается, что в руководстве "Ла Скала" недовольны в связи с обращением украинского консула. Некоторые из представителей миланской оперы назвали обращение неприемлемым.

Один из членов совета директора "Ла Скала", театральный режиссер Франческо Микели заявил, что речь идет об "акте устрашения: консул игнорирует произведение, не имеющее отношения к ситуации".

Украинские дипломаты периодчески делают эпатажные заявления. Хотя Андрею Картышу далеко до бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который оскорбил даже канцлера Олафа Шольца. Хотя тот и пытался сделать вид, что не придал значения, когда его обозвали "обиженной ливерной колбасой".

Напомним, в начале марта в Италии большой резонанс вызвала история с отменой курса лекций о Достоевском в университете "Бикокка", который тоже расположен в Милане.

Писатель Паоло Нори сообщил, что университет прислал ему по электронной почте сообщение об отмене курса его лекций, не объясняя толком причин. После волны возмущения университет своё решение изменил, пригласив Нори всё же прочесть лекции. Но с условием — не только о Достоевском, но и о каком-нибудь украинском писателе.

Паоло Нори, однако, отказался от этого предложения университета, сказав, что прочтёт лекции в других местах.

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Куратор: Любовь Степушова
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