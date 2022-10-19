Действия США и НАТО на Украине способны поставить мир на грань уничтожения. Такого кризиса человечество не испытывало со времён 1962 года, пишет The National Interests.
Тогда решить проблемы оказалось проще: Россия убрала ракеты с Кубы, США согласились вывести свои ядерные ракеты из Турции. Сегодня же обе стороны стремятся сформировать мировой порядок в соответствии со своими интересами и принципами.
В копилку претензий легло всё, начиная от обещаний нерасширения НАТО на восток.
Россия надеялась, что её декабрьские требования 2021 года о гарантиях нейтралитета Украины и ограничении вооружений и инфраструктуры НАТО вызовут положительный отклик в Вашингтоне и Брюсселе. Ни США, ни ЕС не сделали в этой связи ни одного шага навстречу России.
Администрация Байдена, безусловно, "сидит" на позициях того, что поведение НАТО не давало России права входить в суверенное государство. Но заявлять о том, что провокации со стороны Запада не было, значит грешить против истины.
Как утверждает известный американский политолог Дмитрий Саймс, Украина "тоже оказалась далека от идеала и сама сожгла все мосты для переговоров, окончательно похоронив Минские соглашения, которые она и не собиралась выполнять".
А сегодня противники Москвы уже придерживаются мнения, что у Путина не хватит духу применить ядерное оружие, как будто в этом действии есть смысл.
Более того, в США считают, что раз Москва не использует запуск кибератак, разрушение трансатлантических кабелей, диверсии против танкеров и поддержку радикальных антизападных сил по всему миру, она боится Запада. Это очень опасное заблуждение, которое может стоить Вашингтону буквально всего.
Все мечты о капитуляции Москвы нужно отбросить как ненужные.
"Но Крым Россия точно не отдаст, а Донецк и Луганск, а также части Херсона и Запорожья уже стали её частью. Путин не рвётся в ядерный Апокалипсис, но думать, что он его боится — очень опрометчиво", — считают эксперты.
Кто-то должен в этой ситуации сохранять здравый рассудок, иначе человечеству конец. И Путин вполне может рассмотреть договорённости, которые могут быть приемлемы для Запада. Другое дело — что для этого потребуется, да и уступки не должны быть односторонними.
Проблема в том, что Украина закусила удила и уверилась в поддержке Запада на века. Киев имеет право принимать свои собственные решения, но требовать поддержки — фактически содержания — от НАТО она не вправе.
Когда военный конфликт уже идёт, дипломатия без мира редко работает. Но в случае с крупной ядерной державой военная сила без дипломатии не может дать долговременных результатов и способна привести к беспрецедентной катастрофе с последствиями за гранью понимания.
"И Киеву следует как можно быстрее осознать, что экстремизм во имя либерального миропорядка — это всё же экстремизм. Для установления мира требуется мужество и дальновидность, а упорное стремление к разрушению равнозначно предательству собственной страны", — констатирует автор.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.