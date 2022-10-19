NI: без США и НАТО Украины не будет через месяц

Действия США и НАТО на Украине способны поставить мир на грань уничтожения. Такого кризиса человечество не испытывало со времён 1962 года, пишет The National Interests.

Тогда решить проблемы оказалось проще: Россия убрала ракеты с Кубы, США согласились вывести свои ядерные ракеты из Турции. Сегодня же обе стороны стремятся сформировать мировой порядок в соответствии со своими интересами и принципами.

Вашингтон и не скрывает намерений посадить в Кремле угодное себе правительство.

Москва имеет все основания считать себя оскорбленной таким поведением Запада.

В копилку претензий легло всё, начиная от обещаний нерасширения НАТО на восток.

Россия надеялась, что её декабрьские требования 2021 года о гарантиях нейтралитета Украины и ограничении вооружений и инфраструктуры НАТО вызовут положительный отклик в Вашингтоне и Брюсселе. Ни США, ни ЕС не сделали в этой связи ни одного шага навстречу России.

Администрация Байдена, безусловно, "сидит" на позициях того, что поведение НАТО не давало России права входить в суверенное государство. Но заявлять о том, что провокации со стороны Запада не было, значит грешить против истины.

Как утверждает известный американский политолог Дмитрий Саймс, Украина "тоже оказалась далека от идеала и сама сожгла все мосты для переговоров, окончательно похоронив Минские соглашения, которые она и не собиралась выполнять".

А сегодня противники Москвы уже придерживаются мнения, что у Путина не хватит духу применить ядерное оружие, как будто в этом действии есть смысл.

Более того, в США считают, что раз Москва не использует запуск кибератак, разрушение трансатлантических кабелей, диверсии против танкеров и поддержку радикальных антизападных сил по всему миру, она боится Запада. Это очень опасное заблуждение, которое может стоить Вашингтону буквально всего.

Все мечты о капитуляции Москвы нужно отбросить как ненужные.

Путин конкретно назвал атаки на Крымский мост, "Северные потоки" террористическими актами, которые позволяют России ответить тем же. Что касается ядерного оружия, то Россия применит его в момент, когда окажется под угрозой само существование и территориальная целостность страны.

"Но Крым Россия точно не отдаст, а Донецк и Луганск, а также части Херсона и Запорожья уже стали её частью. Путин не рвётся в ядерный Апокалипсис, но думать, что он его боится — очень опрометчиво", — считают эксперты.

Кто-то должен в этой ситуации сохранять здравый рассудок, иначе человечеству конец. И Путин вполне может рассмотреть договорённости, которые могут быть приемлемы для Запада. Другое дело — что для этого потребуется, да и уступки не должны быть односторонними.

Проблема в том, что Украина закусила удила и уверилась в поддержке Запада на века. Киев имеет право принимать свои собственные решения, но требовать поддержки — фактически содержания — от НАТО она не вправе.

Когда военный конфликт уже идёт, дипломатия без мира редко работает. Но в случае с крупной ядерной державой военная сила без дипломатии не может дать долговременных результатов и способна привести к беспрецедентной катастрофе с последствиями за гранью понимания.

"И Киеву следует как можно быстрее осознать, что экстремизм во имя либерального миропорядка — это всё же экстремизм. Для установления мира требуется мужество и дальновидность, а упорное стремление к разрушению равнозначно предательству собственной страны", — констатирует автор.

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