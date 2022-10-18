NI: без военной помощи США и НАТО Украина не продержится и месяц

Без военной помощи США и НАТО Украина не сможет продержаться и месяца. Такое мнение высказал издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.

Он считает, что режим Владимира Зеленского зависит от беспрецедентной финансовой, военной и политической помощи НАТО и США полностью. И без неё под натиском России Киев не смог бы продержаться даже месяц.

Полагать, что НАТО должна оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется, не пытаясь при этом разрешить конфликт, который может легко выйти из-под контроля, дипломатическим путём, было бы серьёзной ошибкой, заявил гендиректор издания.