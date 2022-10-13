Интересное и показательное событие в противостоянии "коллективного Запада" и России произошло сегодня: Генассамблея ООН приняла резолюцию, обвиняющую Москву в "попытке незаконной аннексии" и призывающую государства-члены игнорировать результаты референдумов в четырёх бывших регионах Восточной Украины о присоединении к России.
В общем-то ничего неожиданного в этом нет, поскольку накануне голосования было отклонено предложение российской делегации провести его в "тайном режиме", чтобы страны могли не опасаться выразить своё настоящее отношение к референдумам. Проголосовать, так сказать, без оглядки на США и их особо приближённых сателлитов, оказывающих — это давно не секрет ни для кого на планете — давление на всех, кто с ними посмеет быть не согласен.
А может, и хорошо, что голосовали "открыто"? Зато теперь, по меткому определению писателя Захара Прилепина, известны "самые суверенные страны мира — Северная Корея, Сирия и Никарагуа". Только они поддержали Россию.
Ещё 35 стран предпочли отмолчаться. Вроде как и "хозяев мира" не обидели, и от нацистского режима украинского дистанцировались. Молодцы Китай, Индия, ЮАР, Армения и прочие.
143 страны, каждая из которых руководствовалась, несомненно, собственными мотивами, подписали резолюцию о "непризнании референдумов" и осудили Россию за очередную "аннексию территорий".
Ну и что дальше? Да ничего. При всей "серьёзности" формулировок документ сей не имеет "обязательной силы". Очередной "пшик". Никого ни к каким решительным шагам не обязывающий.
Очень в духе поведения коллективного Запада: исключительно агрессивная риторика и угрозы применения силы, которые всегда выливаются:
В последние дни, впрочем, "арсенал" США и Кº пополнился новым приёмом — диверсиями реальными. Это я про "Северные потоки" и Крымский мост.
Пока США и их присные, важно раздувая щёки, угрожают России карами небесными и подливают масла в огонь украинского конфликта, ситуация окончательно выходит из-под их контроля.
И текущая неделя весьма наглядно и доходчиво это демонстрирует.
Начавшиеся в понедельник ракетные обстрелы инфраструктуры Украины ощутимо ударили по странам Европы. Вот лишь несколько примеров.
Швейцарская горнодобывающая компания Ferrexpo (главный офис в Лондоне) вынуждена была приостановить работу на Украине, где находится её сырьевая база — Криворожский железорудный бассейн. Причина — перебои с электричеством.
Аналогичная, кстати, ситуация с чешской Moravia Steel, работавшей на железной руде с Днепрорудненского комбината.
То есть кризис незаметно подкрался к европейской металлургии, зависящей от железорудных предприятий Ferrexpo и Moravia Steel.
Казалось бы, всего-то прилетело по трансформаторам украинских теплоэлектростанций, но аукнется всему Евросоюзу.
Франция рискует остаться без атомных электростанций: из-за прилёта российских "Калибров" встала Криворожская ТЭС Украины, обеспечивавшая энергией завод "Криворожсталь", который с 2005 года находится в собственности у корпорации ArcelorMittal, являющейся второй по величине металлургической компанией в мире.
И теперь Франции негде брать производимую на Украине легированную сталь, которая ей жизненно необходима для ремонта 44 из 56 имеющихся реакторов.
Легированная сталь - это сталь, содержащая, кроме железа и углерода, специально вводимые в состав разные элементы — хром, никель, кремний, марганец, молибден, вольфрам, ниобий, бор, медь, азот (в химически связанном состоянии), ванадий, титан и др. Её используют для защиты охлаждающих реактор систем от коррозии.
Как сообщали украинские власти, только в первый день массированных прилётов — в понедельник - были повреждены 30% объектов энергетической инфраструктуры. В результате Киев вынужден был прекратить поставки электричества в Европу. И это накануне зимы и в условиях дефицита газа.
По данным Bloomberg, сейчас ситуация в ЕС выглядит примерно так:
А ещё в европейских странах уже начали останавливаться промышленные предприятия. Опять-таки из-за дороговизны ресурсов.
Вот такая невесёлая для Европы картина складывается. И что-то подсказывает, что это далеко не конец истории.
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