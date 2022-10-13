Война Запада "до последнего украинца" привела к опосредованным "ответкам"

Интересное и показательное событие в противостоянии "коллективного Запада" и России произошло сегодня: Генассамблея ООН приняла резолюцию, обвиняющую Москву в "попытке незаконной аннексии" и призывающую государства-члены игнорировать результаты референдумов в четырёх бывших регионах Восточной Украины о присоединении к России.

В общем-то ничего неожиданного в этом нет, поскольку накануне голосования было отклонено предложение российской делегации провести его в "тайном режиме", чтобы страны могли не опасаться выразить своё настоящее отношение к референдумам. Проголосовать, так сказать, без оглядки на США и их особо приближённых сателлитов, оказывающих — это давно не секрет ни для кого на планете — давление на всех, кто с ними посмеет быть не согласен.

А может, и хорошо, что голосовали "открыто"? Зато теперь, по меткому определению писателя Захара Прилепина, известны "самые суверенные страны мира — Северная Корея, Сирия и Никарагуа". Только они поддержали Россию.

Ещё 35 стран предпочли отмолчаться. Вроде как и "хозяев мира" не обидели, и от нацистского режима украинского дистанцировались. Молодцы Китай, Индия, ЮАР, Армения и прочие.

Поговорили и разошлись

143 страны, каждая из которых руководствовалась, несомненно, собственными мотивами, подписали резолюцию о "непризнании референдумов" и осудили Россию за очередную "аннексию территорий".

Ну и что дальше? Да ничего. При всей "серьёзности" формулировок документ сей не имеет "обязательной силы". Очередной "пшик". Никого ни к каким решительным шагам не обязывающий.

Очень в духе поведения коллективного Запада: исключительно агрессивная риторика и угрозы применения силы, которые всегда выливаются:

в немыслимое количество санкций, не приводящих к нужному эффекту и бьющих в основном по самому Западу;

в попытки подрыва ситуации изнутри России посредством вливания огромных денег в пропаганду и информационные диверсии;

войну "чужими руками", наглядным примером чего является украинский конфликт.

В последние дни, впрочем, "арсенал" США и Кº пополнился новым приёмом — диверсиями реальными. Это я про "Северные потоки" и Крымский мост.

Запад не понимает: от его "позы" уже ничего не зависит

Пока США и их присные, важно раздувая щёки, угрожают России карами небесными и подливают масла в огонь украинского конфликта, ситуация окончательно выходит из-под их контроля.

И текущая неделя весьма наглядно и доходчиво это демонстрирует.

Начавшиеся в понедельник ракетные обстрелы инфраструктуры Украины ощутимо ударили по странам Европы. Вот лишь несколько примеров.

Металлургия встаёт

Швейцарская горнодобывающая компания Ferrexpo (главный офис в Лондоне) вынуждена была приостановить работу на Украине, где находится её сырьевая база — Криворожский железорудный бассейн. Причина — перебои с электричеством.

Аналогичная, кстати, ситуация с чешской Moravia Steel, работавшей на железной руде с Днепрорудненского комбината.

То есть кризис незаметно подкрался к европейской металлургии, зависящей от железорудных предприятий Ferrexpo и Moravia Steel.

Казалось бы, всего-то прилетело по трансформаторам украинских теплоэлектростанций, но аукнется всему Евросоюзу.

"Калибры" оставили АЭС Франции без уникальной стали

Франция рискует остаться без атомных электростанций: из-за прилёта российских "Калибров" встала Криворожская ТЭС Украины, обеспечивавшая энергией завод "Криворожсталь", который с 2005 года находится в собственности у корпорации ArcelorMittal, являющейся второй по величине металлургической компанией в мире.

И теперь Франции негде брать производимую на Украине легированную сталь, которая ей жизненно необходима для ремонта 44 из 56 имеющихся реакторов.

Легированная сталь - это сталь, содержащая, кроме железа и углерода, специально вводимые в состав разные элементы — хром, никель, кремний, марганец, молибден, вольфрам, ниобий, бор, медь, азот (в химически связанном состоянии), ванадий, титан и др. Её используют для защиты охлаждающих реактор систем от коррозии.

Нет ТЭС — нет стали. Французам надо срочно искать другого поставщика, иначе им придётся зимовать с дефицитом энергии.

Европа и дрова

Как сообщали украинские власти, только в первый день массированных прилётов — в понедельник - были повреждены 30% объектов энергетической инфраструктуры. В результате Киев вынужден был прекратить поставки электричества в Европу. И это накануне зимы и в условиях дефицита газа.

По данным Bloomberg, сейчас ситуация в ЕС выглядит примерно так:

Жители Германии и Румынии запасают дрова, чтобы отапливать дома. В качестве альтернативного топлива рассматривается конский навоз.

Во Франции вдвое — до €600 — взлетела цена на древесные топливные гранулы, которые ей теперь перестала экспортировать Венгрия.

Шведы устанавливают у себя изразцовые печи.

Поляки вынуждены топить мусором, ибо энергоресурсов мало и стоят они очень дорого.

А ещё в европейских странах уже начали останавливаться промышленные предприятия. Опять-таки из-за дороговизны ресурсов.

Вот такая невесёлая для Европы картина складывается. И что-то подсказывает, что это далеко не конец истории.

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