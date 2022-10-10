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Жириновский предупреждал Украину: хотите жить - не троньте Крымский мост

Общество

Украинские политики зарились на Крымский мост с самого начала его строительства. И периодически пытались шантажировать Россию угрозами его разрушения, нимало не думая о том, чем это может аукнуться самой Незалежной.

Жириновский предупреждал Украину: хотите жить - не троньте Крымский мост

Так, например, летом 2019 года Александр Турчинов, который тогда был секретарём Совета нацбезопасности, заявил, что Крымский мост "необходимо взорвать".

На что ему ответил ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский:

"Возможно, найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством", — написал политик в своём аккаунте в соцсети, ныне заблокированной в России.

И вот его слова — уже в который раз — начинают сбываться.

Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту был совершён теракт, ответственность за который радостно и с гордостью взяли на себя власти Украины. А сегодня, 10 октября, по важным инфраструктурным объектам в крупных городах этой страны были нанесены массированные удары. И, как следует из заявления члена комитета ГД по обороне, это только начало.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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