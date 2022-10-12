Эксперт подсказал военным: два "Калибра" создадут рельсовый коллапс на Украине

Целью массированных ракетных ударов, с понедельника наносимых ВС РФ по территории Украины, являются инфраструктурные объекты. По данным, озвученным властями Незалежной, на сегодняшний день повреждено 30% энергетических объектов. Начались веерные отключения электричества.

Ещё немного — процентов 40 — и страна рискует погрузиться во тьму.

Уже сейчас перебои в электроснабжении нарушили очень важную для военных сферу — логистику. В частности, на Украине начались проблемы на железных дорогах.

По мнению главы российского профсоюза железнодорожников Евгения Куликова, есть шанс одним ударом устроить в бывшей советской республике "рельсовый коллапс".

Он посоветовал российским военным подвергнуть "калибровке" тоннель в Карпатах, по которому из Европы в зону СВО поступает оружие.

"Длина этого тоннеля, имеющего стратегическое значение — два километра. Он единственный в Карпатах в западном направлении. Да, объект это капитальный. Но точный удар двумя ракетами типа "Калибр" способны нанести ему критические повреждения. Разобрать завалы и сделать тоннель пригодным для движения поездов за короткое время не получится. А возникший рельсовый коллапс может нанести сокрушительный удар по боевому потенциалу ВСУ», - считает эксперт-железнодорожник.