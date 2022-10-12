Целью массированных ракетных ударов, с понедельника наносимых ВС РФ по территории Украины, являются инфраструктурные объекты. По данным, озвученным властями Незалежной, на сегодняшний день повреждено 30% энергетических объектов. Начались веерные отключения электричества.
Ещё немного — процентов 40 — и страна рискует погрузиться во тьму.
Уже сейчас перебои в электроснабжении нарушили очень важную для военных сферу — логистику. В частности, на Украине начались проблемы на железных дорогах.
По мнению главы российского профсоюза железнодорожников Евгения Куликова, есть шанс одним ударом устроить в бывшей советской республике "рельсовый коллапс".
Он посоветовал российским военным подвергнуть "калибровке" тоннель в Карпатах, по которому из Европы в зону СВО поступает оружие.
"Длина этого тоннеля, имеющего стратегическое значение — два километра. Он единственный в Карпатах в западном направлении. Да, объект это капитальный. Но точный удар двумя ракетами типа "Калибр" способны нанести ему критические повреждения. Разобрать завалы и сделать тоннель пригодным для движения поездов за короткое время не получится. А возникший рельсовый коллапс может нанести сокрушительный удар по боевому потенциалу ВСУ», - считает эксперт-железнодорожник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.