Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что итоги голосования в Генассамблее организации по антироссийской резолюции показали "демократию под дулом пистолета".
"Это была явная "демократия под дулом пистолета" с грязной игрой в сговоре с председателем Генассамблеи", — заявил первый зампостпреда.
Документ о нелегетимности вхождения в состав России поддержали 143 государства, ещё 35 стран воздержались.
Против проголосовали:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.