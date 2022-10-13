Полянский: голосование в ГА ООН — "демократия под дулом пистолета"

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что итоги голосования в Генассамблее организации по антироссийской резолюции показали "демократию под дулом пистолета".

"Это была явная "демократия под дулом пистолета" с грязной игрой в сговоре с председателем Генассамблеи", — заявил первый зампостпреда.

Документ о нелегетимности вхождения в состав России поддержали 143 государства, ещё 35 стран воздержались.

Против проголосовали:

Россия,

Белоруссия,

САР,

Никарагуа,

КНДР.