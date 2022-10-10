В Киеве подсчитали примерный "ущерб дня" - два миллиона гривен

Украинский Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источник в правительстве Незалежной рассказал, что на Банковой уже подсчитали — пока приблизительно — ущерб от сегодняшних российских ударов по стратегической инфраструктуре.
В первом приближении у правительственных чиновников получилась сумма в два "с лишним" миллиарда гривен. Как отметил источник, цифра эта ещё будет расти, поскольку Украина лишилась возможности продавать электроэнергию в страны Европы, а потребности внутри Украины сильно снизились из-за "остановки экономических процессов".
Потеря дохода от экспорта электроэнергии в ЕС оценивается в €8-11 млн. евро в сутки. Грубо говоря, каждые 10 дней "простоя" будут обходиться бюджету Украины примерно в €100 млн.
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