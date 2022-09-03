США заготовили для себя оправдания на случай применения ядерного оружия

На прошлой неделе лидер британских консерваторов Лиз Трасс заявила, что, если она займёт кресло премьер-министра, то будет готова нанести ядерный удар по России.

Она не единственная среди политических лидеров западных стран, которые угрожали Москве ядерным уничтожением. Началось это ещё в феврале, сразу после заявления Владимира Путина, в котором он сказал:

"Кто бы ни пытался помешать нам и, тем более, создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должен знать, что ответ России будет незамедлительным. И это приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории”.

Тогда же российский президент напомнил, что "даже после распада СССР и потери значительной части своего потенциала сегодняшняя Россия остаётся одной из самых мощных ядерных держав”.

Впоследствии министр иностранных дел Франции пригрозил Путину, который говорил о ядерном потенциале России, как о защитной мере:

"НАТО тоже остаётся ядерным альянсом, и это всё, что я скажу по этому поводу”.

Идею "ограниченной ядерной войны против России" немедленно подхватили западные СМИ. Об этом писали New York Times, CNN, NBC News…

Россия же продолжала настаивать:

"…в ядерной войне не может быть победителей, и её никогда не следует развязывать, и мы выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества”.

У США мораль особая

Нелишним здесь будет напомнить, что единственная страна на земле, которая когда-либо преднамеренно использовала ядерные бомбы против мирных жителей, — это никто иной, как США, которые сбросили их на Хиросиму и Нагасаки 77 лет назад.

Тогда Вашингтон заявлял, что сделал это из человеколюбия, что с его стороны это был "высокоморальный поступок", поскольку "только так можно было спасти больше мирных жителей от гибели".

Именно такой логикой пользуются Штаты и сегодня, чтобы превентивно оправдать свое будущее использование ядерного оружия.

"В то время как судьба Хиросимы и Нагасаки повергли мир в ужас, в американцах те бомбардировки лишь разожгли аппетит к использованию ядерного оружия", — утверждает профессор современной арабской политики и интеллектуальной истории Джозеф Массад (Нью-Йорк), напоминая, что "недавно обнародованные документы показывают, что Соединенные Штаты серьёзно рассматривали и планировали применить ядерное оружие против Китая в 1958 году, во время так называемого кризиса в Тайваньском проливе".

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