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20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

США заготовили для себя оправдания на случай применения ядерного оружия

Мир

На прошлой неделе лидер британских консерваторов Лиз Трасс заявила, что, если она займёт кресло премьер-министра, то будет готова нанести ядерный удар по России.

США заготовили для себя оправдания на случай применения ядерного оружия

Она не единственная среди политических лидеров западных стран, которые угрожали Москве ядерным уничтожением. Началось это ещё в феврале, сразу после заявления Владимира Путина, в котором он сказал:

"Кто бы ни пытался помешать нам и, тем более, создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должен знать, что ответ России будет незамедлительным. И это приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории”.

Тогда же российский президент напомнил, что "даже после распада СССР и потери значительной части своего потенциала сегодняшняя Россия остаётся одной из самых мощных ядерных держав”.

Впоследствии министр иностранных дел Франции пригрозил Путину, который говорил о ядерном потенциале России, как о защитной мере:

"НАТО тоже остаётся ядерным альянсом, и это всё, что я скажу по этому поводу”.

Идею "ограниченной ядерной войны против России" немедленно подхватили западные СМИ. Об этом писали New York Times, CNN, NBC News…

Россия же продолжала настаивать:

"…в ядерной войне не может быть победителей, и её никогда не следует развязывать, и мы выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества”.

У США мораль особая

Нелишним здесь будет напомнить, что единственная страна на земле, которая когда-либо преднамеренно использовала ядерные бомбы против мирных жителей, — это никто иной, как США, которые сбросили их на Хиросиму и Нагасаки 77 лет назад.

Тогда Вашингтон заявлял, что сделал это из человеколюбия, что с его стороны это был "высокоморальный поступок", поскольку "только так можно было спасти больше мирных жителей от гибели".

Именно такой логикой пользуются Штаты и сегодня, чтобы превентивно оправдать свое будущее использование ядерного оружия.

"В то время как судьба Хиросимы и Нагасаки повергли мир в ужас, в американцах те бомбардировки лишь разожгли аппетит к использованию ядерного оружия", — утверждает профессор современной арабской политики и интеллектуальной истории Джозеф Массад (Нью-Йорк), напоминая, что "недавно обнародованные документы показывают, что Соединенные Штаты серьёзно рассматривали и планировали применить ядерное оружие против Китая в 1958 году, во время так называемого кризиса в Тайваньском проливе".

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Темы сша владимир путин ядерное оружие
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