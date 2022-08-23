Глава МИД Британии Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае её избрания премьер-министром страны будет готова применить ядерное оружие при необходимости.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", — так Трасс ответила на соответствующий вопрос.

В Британии продолжается голосование за кандидатов на пост премьер-министра страны. В финал избирательной гонки вышли министр иностранных дел Лиз Трасс и бывшая глава Министерства финансов Риши Сунак.

Ранее Трасс пообещала "вызвать на разговор" президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки", если станет премьером Великобритании.