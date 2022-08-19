Bloomberg: Лиз Трасс хочет "вызвать на разговор" Путина на саммите G20

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс снова заявила о планах "вызвать на разговор" президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки", сообщает Bloomberg.

Трасс озвучила своё намерение после того, как президент Индонезии Джоко Видодо отправил Путину приглашение на саммит G20, который пройдёт в ноябре 2022 года на острове Бали.

В офисе Трасс отметили, что она подтвердила готовность встретиться с Путиным. Однако для поездки на саммит она сначала должна быть избрана премьер-министром Британии.

Ранее кандидат в премьеры Великобритании, бывший министр финансов страны Риши Сунак призвал не допускать Путина на саммит "Большой двадцатки".