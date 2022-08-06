На 1200 городов бывшего СССР нацелены ядерные бомбы Пентагона

Мир находится на опасном перепутье — ему угрожает ядерная война. И речь уже идёт не о гипотетическом сценарии, утверждает директор монреальского Центра исследований глобализации (CRG) Мишель Чоссудовский.

В статье, опубликованной на сайте журнала Global Research, он сообщает, что администрация США одобрила превентивную ядерную войну "во имя мира во всем мире":

"Сделать мир безопаснее” — это оправдание для начала военной операции, которая потенциально может привести к ядерной катастрофе, — пишет профессор Чоссудовский, напоминая, что именно ядерные угрозы США, направленные против России, предшествовали холодной войне:

впервые они были сформулированы во время Второй мировой войны в рамках Манхэттенского проекта, когда Вашингтон и Москва были союзниками;

секретный план бомбардировки 66 городов СССР был обнародован в середине сентября 1945 года, через две недели после официальной капитуляции Японии.

Стереть Советский Союз с лица земли, 204 атомные бомбы против 66 крупных городов, ядерная атака США против СССР — всё это было в Манхэттенском проекте.

"Если бы Штаты решили не разрабатывать ядерное оружие для использования против Союза ССР, гонки ядерных вооружений не было бы. Ни СССР, ни Китай не развили бы ядерный потенциал в качестве средства "сдерживания” против США, если бы не Манхэттенский проект, целью которого было уничтожение Советского Союза", — констатирует автор статьи.

Год 1945-ый

Согласно рассекреченному Пентагоном документу от 15 сентября 1945 года, США планировали взорвать Советский Союз скоординированным ядерным ударом, направленным против крупных городских районов — всего было намечено 66 "стратегических” целей.

Шесть атомных бомб должны были быть использованы для уничтожения крупных городов, включая Москву, Ленинград, Ташкент, Киев, Харьков, Одессу.

По оценкам Пентагона, на "операцию" (чтобы стереть Советский Союз с лица земли) нужно в общей сложности 204 атомные бомбы, а "оптимальное" их количество — 466.

Планы ядерного удара США по территории СССР

Одна-единственная атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, привела к немедленной смерти 100 000 человек в первые семь секунд. Представьте, что произошло бы, если бы 204 атомные бомбы были сброшены на крупные города Советского Союза, как указано в секретном плане США, разработанном во время Второй мировой войны.

Документ, излагающий ядерную военную программу, был опубликован в сентябре 1945 года, всего через месяц после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года) и за два года до начала холодной войны (1947).

Год 2022-ой

По мнению главреда Global Research, действующий президент США Джо Байден не имеет ни малейшего представления о последствиях ядерной войны. Именно поэтому его администрация выделила огромные суммы денег на поддержку оружейной промышленности, включая программу Пентагона по созданию ядерного оружия стоимостью $1,3 трлн, впервые запущенную при Обаме.

"Человечество находится на опасном перепутье. Ядерная война стала многомиллиардным предприятием, которое наполняет карманы американских оборонных подрядчиков. На карту поставлена прямая "приватизация ядерной войны”. Применение ядерного оружия против России в настоящее время находится на чертежной доске Пентагона. Военные учения США и НАТО проводятся на пороге России, поддержка Украины уже имеет серьезные геополитические последствия. Это может привести нас к сценарию Третьей мировой войны".

За время холодной войны первоначальный список из 66 городов СССР был значительно расширен. Сейчас в нем порядка 1200 населенных пунктов не только России, но и бывших союзных республик.

От холодной войны до настоящего времени

В эпоху после окончания холодной войны план ядерной войны, направленной против России, Китая, Северной Кореи и Ирана, "на столе” в Белом доме, утверждает со ссылкой на рассекреченные документы Пентагона Мишель Чоссудовский, отмечая, что сейчас к ним "присоединили" Китай.

Что отличает ракетный кризис октября 1962 года от сегодняшних реалий:

1. Джо Байден не имеет ни малейшего представления о последствиях ядерной войны.

2. Сегодня связь между Белым домом и Кремлем находится на рекордно низком уровне, тогда как в октябре 1962 года лидеры обеих сторон — Джон Ф. Кеннеди и Никита Хрущев — прекрасно осознавали опасность ядерного уничтожения. Они сотрудничали с целью избежать немыслимого.

3. Ядерная доктрина была совершенно иной во время холодной войны. И Вашингтон, и Москва понимали реалии взаимного гарантированного уничтожения. Сегодня тактическое ядерное оружие с взрывной мощностью, в три-шесть раз превышающей мощность бомбы в Хиросиме, классифицируется Пентагоном как "безвредное для гражданского населения, поскольку взрыв происходит под землей”.

4. Программа создания ядерного оружия на триллионы долларов, впервые запущенная при Обаме, продолжается.

5. Современные термоядерные бомбы более чем в 100 раз мощнее и разрушительнее сброшенной на Хиросиму. И в США, и в России развернуто несколько тысяч единиц ядерного оружия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.