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Автор Любовь Степушова

Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина предпринимает все меры для того, чтобы вызвать удары ВС РФ по центрам принятия решений в Киеве, но Владимир Путин на это не пойдёт.

Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве

Цель терактов Украины на территории России

Убийство Дарьи Дугиной, попытки атаковать Крым, обстрелы Запорожской АЭС, пограничных застав и областных центров РФ — всё это теракты, призванные спровоцировать Владимира Путина на жёсткий ответ.

Украинцам помогают "горячие головы" в России, которые недоумевают — а не пора ли "начать", наконец, воевать на Украине и в который раз призывают российского президента ударить по центрам принятия решений. Но Путин на это не пойдёт, чтобы не повторить путь Наполеона в Москву и из неё. Туда — с победой, которая длилась недолго, а оттуда — с поражением, которое покончило с самим Бонапартом.

Верховный главнокомандующий РФ, конечно, может объявить всё высшее руководство Украины террористами и дать приказ разбомбить центр Киева "Кинжалами". Но что будет потом?

Что будет после удара по центрам принятия решений

Во-первых, Зеленский и камарилья уцелеют в бомбоубежищах.

Во-вторых, разбомблённый Киев будет поводом для решения НАТО о втягивании в войну и об ужесточении санкций. Уже подан сигнал, что британские военные готовы воевать.

Во-третьих — это будет пропагандистская картинка для украинских наци и "окастрюленных", которых станет больше, они сплотятся в своей ненависти и продолжат бесполезное сопротивление.

Экономика определяет темп СВО

Путин не будет торопиться с принятием такого решения.

Ему нужно время, чтобы "переварить" те территории, которые уже освобождены. Для этого надо наладить там жизнь, чтобы люди достойно перезимовали, отстроить им жильё (хотя бы начать это масштабно), отправить детей в школы, дать работу. То есть референдум о воссоединении с Россией должен быть не на пустом месте, иначе его проигнорируют.

Также надо решить комплекс экономических проблем в самой РФ. Экономика страны на переходном этапе находится не в лучшем состоянии. Дефицит федерального бюджета за июль 2022 составил рекордные за всю историю 892 млрд рублей (по сравнению с профицитом 261 млрд год назад). При наихудшем развитии событий он может составить за год 6 трлн руб.

Экономисты указывают , что с июня стало "совсем плохо с доходами", а расходы растут на 25-27% год к году. Инфляция тоже велика — около 16%. России нужно адаптироваться к санкциям, нужны деньги для прорыва на основных научно-технических направлениях, при этом нельзя забывать и о сохранении социальных завоеваний.

Путин выбрал тактику медленного удушения Украины

Поэтому Путин выбрал другую тактику — медленного удушения киевского режима. В военном плане она предполагает неспешное перемалывание сил ВСУ на восточном фронте и освобождение ДНР. Пробовать будут идти широким фронтом вплоть до Николаева.

В экономике — это подталкивание режима к экономической пропасти. По официальным данным, дефицит бюджета Украины составляет около 4-5 миллиардов долларов в месяц, работает печатный станок, поэтому прогрессирует инфляция.

По оценкам западных рейтинговых агентств, Украина по итогам года потеряет 40% ВВП, она уже в необъявленном дефолте с растущим госдолгом, который скоро достигнет 100% ВВП.

Потеряны главные порты, энергоресурсы, житницы, месторождения. А миллионную армию надо содержать — получатся что только на западные кредиты. Но их киевскому режиму будет всё сложнее получить. Запад будет всё более недоверчив к возможности их возврата, поскольку нет наступления на фронте, а значит, перспективы сохранения киевского режима.

Запад не выдержит давления, в терпении России нет равных

Президент России знает, что долгий конфликт на Украине будет стоить Западу дорого, он просто выдохнется в санкционном буйстве и перестанет поддерживать Украину. Тогда всё сразу для Зеленского будет кончено.

При выбранной Путиным тактике не будет того, на что рассчитывает Запад — бунт в России, а затем приход к власти нового либерала, развал РФ и победа глобалистов.

Поэтому как бы ни призывали "горячие головы" к ударам возмездия за украинский террор, их не будет. Путин пойдёт другим путём и победит — зачем лезть на яблоню, если плод и сам скоро упадет.

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