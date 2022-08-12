Итог Совбеза ООН по ЗАЭС: Киев призвали договориться с Москвой

После заседания Совбеза ООН 11 августа стало ясно, что Киеву на Западе приказали прекратить обстрелы и не допустить ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

ООН: миротворческой миссии на ЗАЭС не будет

"По моим оценкам, на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует", — сказал на заседании Совбеза ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он призвал немедленно прекратить военные действия, угрожающие физической и ядерной безопасности атомной станции.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик накануне заявил, что ООН не рассматривает вариант размещения миротворческого контингента организации на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), поскольку в ООН считают, что Украина и Россия самостоятельно способны создать периметр безопасности вокруг станции.

Посыл от ООН такой: договаривайтесь. Это означает, что Владимиру Зеленскому приказали соблюсти статус-кво станции, прекратить обстрелы и не допустить ядерной катастрофы.

На ЗАЭС поддерживается спокойная работа

Как пишет Telegram-канал "ЗАЭС", по состоянию на 11 августа:

оперативный персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию;

изменений радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный фон находится в пределах нормальных показателей;

персонал ЗАЭС находится в безопасности и работает в нормальных, штатных условиях;

безаварийная, безопасная эксплуатация АЭС полностью обеспечена.

МАГАТЭ надо въезжать на ЗАЭС через РФ, иначе — трибунал

Гросси призвал Украину и Россию позволить миссии экспертов посетить ЗАЭС "как можно скорее" и отметил, что готов сам возглавить такую миссию.

Украина требует, чтобы делегация прошла через её территорию, а РФ ушла с территории станции и вообще с территории Украины. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал эти требования "потоком сознания".

Несомненно, Киев будет затягивать этот визит по максимуму. Гросси же надо въезжать на ЗАЭС через Россию, если он не хочет потом отвечать перед трибуналом. Потому что МАГАТЭ — не политическая организация, а сугубо техническая, её задача — не допустить ядерной катастрофы.

США предлагают демилитаризованную зону

Представитель госдепартамента США выразил поддержку идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС. Но как её обеспечить, не сказал, ООН отказывается, НАТО не будет вмешиваться.

Василий Небензя предупредил, что гипотетически создание такой зоны может привести ко многим провокациям и даже терактам.

"Демилитаризация электростанции сделает возможным проникновение на неё любого желающего. Неизвестно, какие цели будут у этих людей", — пояснил он.

Зачем Киеву эта самоубийственная афера?

На весах стоит вопрос референдумов на востоке о воссоединении с Россией, которые не нужны Киеву. Поэтому, чтобы их сорвать, придуман апокалипсис местного масштаба. На полном серьёзе об этом рассуждают в украинских пабликах.

План выражается в том, что за несколько дней до голосования можно устроить "небольшой" выброс радиации, разбомбив склады с радиационными отходами.

Абсурдность этой мысли, видимо, дошла до заокеанских партнёров Киева.

Вторая причина ажиотажа вокруг ЗАЭС — это наступление ВС РФ в Донбассе, которое в Киеве пытаются скрыть. Между тем союзные войска постепенно окружают Авдеевку, зашли в промышленную зону Соледара и Артёмовска. Идут бои на окраинах посёлка Пески. На две трети контролируется Марьинка.

Самоубийственные настроения киевской власти подчёркивает и вывод одной за других областей востока из-под финансирования. Очередная — Харьковская. Чиновница Ирина Верещук пригрозила, что там будет объявлена обязательная эвакуация, а часть городов и сёл может оказаться без отопления и света к зиме. Не удивительно, что многие жители Харькова и области отреагировали на это заявление Верещук паникой.

Чего достиг Киев?

Запорожская АЭС ускоренно будет подключена к российской энергосети, "Росатом" заявит о том, что берёт её под контроль. Украина потеряет 20% электрогенерации и не сможет помочь Европе в трудную зиму.

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