Путин снова простил бомбёжки Белгорода. В чём причина?

Ответ Киеву за бомбёжки областных российских городов пока будет асимметричным — это "закатывание в асфальт" солдат ВСУ и освобождение Украины, считает политтехнолог Сергей Маркелов.

Удары по Белгороду и Курску — теракты, террористов надо уничтожать

Мстя за потерю Лисичанска — последнего оплота в ЛНР, ВСУ ранним утром 3 июля обрушили ракетный удар на центр Белгорода "Точкой У". Погибли пять человек. По данным на 3 июля, частично или полностью разрушены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных жилых домов в центре города.

Как пишет Телеграм-канал "Старше Эдды", ВСУ подогнали установки с "Точками" прямо к границе и ударили с минимального расстояния "просто по городу". ЗРК "Панцирь" отработал, но, видимо, фугасная голова "Точки" не сдетонировала в воздухе и упала на город.

Автор канала справедливо полагает, что, по сути, обстрел Белгорода ничем не отличается от рейда Басаева на Будённовск или взрывов домов в Москве в 1999 году. Он призывает соответственно относиться ко всему украинскому политикуму и солдатам ВСУ.

Никто не понимает, почему опять простили Киев

Реакцию РФ озвучила представитель МИД Мария Захарова:

"В случае продолжения киевской стороной провокаций, им не поздоровится".

Как пишет политтехнолог Марат Баширов, никто ему не смог объяснить, "почему мы не наносим ужасающих ударов в ответ за Белгород".

Политолог предлагает нанести удары возмездия после объявления времени нанесения удара и призыва мирному населению уехать.

"Мне уже отвечают: нельзя давать повод нас обвинить, и далее длинный список. Нас и так обвинят во всем, а проиграем — всех отвезут в Гаагу, коллаборационистов в проигравшей России будет достаточно, чтобы помогать НАТО", — отметил Баширов.

Руководство совещается в Кремле

Политолог Сергей Марков в своём Телеграм-канале указывает, что, по его данным, в Кремле прошло совещание высшего руководства с задачей выяснить, как реагировать на расстрел Белгорода.

"Пока у России нет ясного ответа на то, как отвечать на явный террор. Бить по Одессе и Харькову и по центру Киева не лучший выход. Но и не отвечать уже нельзя", — написал Марков.

Конспирология процветает

Дело с "ответкой" киевскому режиму настолько тёмное, что вполне проходит конспирология. Так, Телеграм-канал Brief рассказывает о неких договорённостях Кремля с Турцией со ссылкой на "источник".

"Москва не будет отвечать на провокации Киева, связанные с обстрелами территории России до второй декады сентября. До второй половины сентября Кремль должен успеть освободить территории ЛДНР и начать охват Харьковской, Николаевской и Одесской областей", — говорит источник.

Согласно этим же договорённостям, Киев:

не будет применять РСЗО по Крыму, Севастополю, Крымскому мосту;

воздержится от блицкрига на Приднестровье, который предусматривал захват военных складов в селе Колбасна силами Спецназа и ЧВК из Великобритании.

Кроме того, "украинская ГТС и нефтепровод "Дружба" будут функционировать бесперебойно до ноября, как и будут осуществляться платежи в валюте для украинской стороны".

То есть, судя по этим утверждениям, Кремль не хочет открытия новых фронтов.

Христианский православный подход

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин высказал для Pravda.Ru свою точку зрения. По его словам, Владимир Путин — православный христианин и милосерден по своим подходам.

"Это такой великорусский всепрощающий милосердный христианский православный подход. Мы всегда долго уговариваем, призываем к совести, к рассудку, к логике, к здравому смыслу, прощаем многократно, а потом — просто всё. Дальше всё необратимо, дальше не будет никакой Украины", — сказал Валерий Коровин.

По его словам, украинство — это агрессивная русофобская идеология. Она должна быть запрещена на всей территории бывшей Украины, которая должна быть подвергнута деукраинизации.

"Вот это и будет наш адекватный ответ", — сказал политолог.

Москва не хочет менять суть конфликта

Со своей стороны политический советник, политтехнолог Сергей Маркелов полагает, что Кремль не хочет, "по крайней мере, пока", чтобы нападения на приграничные территории стали поводом для расширения конфликта.

Россия придерживается правила, что специальная военная операция ведется на территории Украины.

"Как только мы признаем то, что военные действия Украины ведутся и на территории России, то тогда меняется вся суть и терминология этого конфликта", — отметил эксперт для Pravda.Ru.

"Российское военное руководство, прежде всего, Владимир Владимирович Путин, пока копят это всё, они пока не видят причин ни по силе, ни по типу оружия, которое применяется по приграничным территориям, менять суть конфликта — Украина напала на Россию. Пока это расценивают типа "случайно залетело", и так далее", — сказал Сергей Маркелов.

Ответ у Путина асимметричный

Политтехнолог считает, что российский ответ киевскому режиму — это не просто бомбёжки и разрушения, а другие вещи, а именно:

выполнение задач спецоперации, то есть освобождение территорий в рамках границ Луганской и Донецкой республик.

ввод новых видов оружия, с помощью которых военные делают своё дело: "закатывают ещё больше врагов в асфальт".

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