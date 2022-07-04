Белгородский митрополит после обстрела города призвал "перековать мечи на орала"

Белгородский митрополит Иоанн после разрушительной атаки ВСУ на Белгород выступил с пацифистским заявлением.

Представитель РПЦ призвал "перековать мечи на орала". Эти слова из Библии означают призыв сложить оружие и заняться мирным созидательным трудом. Орало в переводе с церковно-славянского означает плуг.

Обращение митрополита к пастве размещено на епархиальном сайте.

Митрополит Иоанн посоветовал мирянам возносить молитвы ко Господу "о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле".

В начале мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл заверил, что великая и могучая Россия ни на кого не нападала.