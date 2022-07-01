Каракалпаки взбунтовались и хотят выйти из состава Узбекистана

В Каракалпакии начались волнения. Собравшиеся требуют проведения референдума о выходе республики из состава Узбекистана. США поддержат каракалпаков.

О ситуации сообщает Телеграм-канал Mukan. uz.

Каракалпакия — это страна, а не автономия

В советское время Каракалпакия была сначала включена в состав Казахстана, позднее — Киргизии, а потом — РСФСР уже в статусе автономной республики. А затем ее передали Узбекской ССР.

Декларация о суверенитете Каракалпакии (Каракалпакстана) была принята в 1990 году. В начале 1993 года был подписан межгосударственный договор, по которому Республика Каракалпакстан вошла в состав Республики Узбекистан сроком на 20 лет. Каракалпаки считают, что их страна — не автономия, а суверенное государство, входящее в состав Узбекистана

Каракалпакия — парламентская республика, имеет свой государственный флаг, герб, конституцию, гимн и занимает 40% территории Узбекистана. Но население — всего 2 млн человек (против 33 млн узбеков). Имеет действующие и перспективные месторождения нефти, газа, золота.

Ташкент хочет лишить каракалпаков суверенитета

Сепаратизм в республике есть, и он усилился после того, как Ташкент объявил, что готовятся к принятию поправки в Конституцию, которые лишают каракалпаков суверенитета. В частности, предлагается исключить суверенный статус Каракалпакии и её права на выход из состава страны путём проведения внутреннего референдума.

Автор издания Mukan. uz Лолагул Каллыханова сообщает, что лидер каракалпаков Даулетмурат Тажимуратов 5 июля хотел собрать мирный митинг по этому вопросу, но после его видеобращения ситуация резко обострилась.

"Сейчас по всему Нукусу (столица) стоят автобусы без номеров и ходят омоновцы с оружием, — сообщает журналист, а сам Тажимуратов арестован.

Сайт публикует мнение блогера и общественного деятеля каракалпакского народа Азизы Умаровой которая пишет, что в последние 10 лет статус республики становился "предметом шантажа со стороны иностранных СМИ".

"Эту карту можно разыгрывать бесконечно. Ну и говорят, во время январских событий в Казахстане, у нас тоже в Каракалпакстане было неспокойно. Нарративы на казахском оказалось близки и хорошо легли на внутренние проблемы. Наши чиновники, видимо, решили вопрос торга насчёт выхода закрыть раз и навсегда", — пишет блогер.

Она считает, что "вопрос так не решается". Надо бы оставить статьи в Конституции в текущей трактовке, а если менять, то спросив мнение титульного населения Каракалпакии. Умарова предполагает, что можно и "не спрашивать", но тогда надо "ощутимо решать социально-экономические проблемы людей на местах".

"Для начала, перевести крупные компании, ведущие там добычу газа, золота, объекты химической и нефтехимической отрасли на регистрацию в Каракалпакстане, с обязательным отчислением % в местный бюджет на развитие сообществ", — указала Умарова.

Заметим, что это регион высыхающего Аральского моря.

США рулят конфликтом в Узбекистане

Пока заметно, что соросовские издания занимают сторону каракалпаков. Да и набор адресатов, куда обращается Каллыханова, говорит сам за себя — посольства западных стран в Ташкенте.

Как считает политолог Александр Князев, дестабилизация в той или иной форме в той или иной точке Центральной Азии стоит на повестке американской региональной политики.

"Бадахшан это будет, юг Казахстана, Ферганская долина или Каракалпакия и др. — это уже детали", пишет он.

Элиты постсоветского пространства с завидной глупостью (и часто с подачи Вашингтона), ущемляя права национальных меньшинств, думают, что вот их то всякие "весны" обойдут стороной, но всякий раз ошибаются. Посмотрим, что случится с президентом Шавкатом Мерзиёевым и его страной, богатства которой ещё не поделены между западными компаниями.

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