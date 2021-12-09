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Автор Любовь Степушова

В Узбекистане назревает "марш тюбетеек"

Мир » Бывший СССР » Узбекистан

Далеко ли в Узбекистане до "марша тюбетеек" по аналогии с украинским "маршем вышиванок", в котором участвуют отмороженные националисты.

В Узбекистане назревает "марш тюбетеек"

Политическая акция министра культуры Узбекистана

Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков ввел в своём ведомстве обязательное ношение тюбетеек. По словам министра, эта инициатива направлена на продвижение национальных традиций, в чем Минкультуры намерен быть примером.

"Призываю представителей всех сфер, творческих людей, патриотов Родины, волонтеров поддержать эту инициативу. Поспешите вернуть в жизнь еще одну ценность, защищенную нашей Конституцией", — отметил Озодбек Назарбеков.

Однако, если почитать книгу Ирины Богословской "Тюбетейки Узбекистана XIX-XX веков", то станет ясно, что "чустская" (по названию местечка Чуст в Ферганской долине Узбекистана) квадратная тюбетейка, в которой позирует министр и его сотрудники, стала популярна только с приходом советской власти. А историческими мужскими головными уборами со средних веков в Узбекистане являются калпак, бурк и такийе.

Тюбетейки же мужчины сначала носили под чалмой, чтобы она держалась, это было "нижнее бельё", а замужние женщины, например, тюбетеек не носили.

Поэтому очевидно, что налицо не культурная, а политическая акция — назло всем другим национальностям Узбекистана продвигать только узбекскую идентичность.

Министр прямо даёт понять, что в его министерстве работают и будут работать только узбеки, подобными инициативами Назарбеков занимается уже два года, и никто не ставит вопрос о его служебном соответствии и уровне компетенции.

Проблемы создаются для не титульных наций Узбекистана

Директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" (Ташкент), эксперт Научно-экспертного клуба "Центральная Азия плюс" ИМЭМО РАН, экономист, аналитик, политолог Бахтиёр Эргашев, считает, что это личная инициатива министра Назарбекова, которая не получит распространения.

"И, может быть, она будет отменена еще", - сказал Бахтиёр Эргашев для Pravda.Ru.

По словам политолога, инициатива создаст проблемы для тех людей, которые не являются узбеками.

Бахтиёр Эргашев подчеркнул, что ему непонятна мотивация назначения на должность министра популярного певца, но человека неподготовленного, не имеющего опыта в сфере государственного управления.

"Государственное управление — это сфера профессиональной деятельности. Ею должны заниматься профессионалы, люди, которые понимают, в чем специфика государственного управления в той или иной сфере, в той или иной отрасли", — сказал политолог.

Инициатива дальше не пойдёт?

Как сказал Pravda. Ru заведующий отделом Средней Азии и Казахстана, кандидат исторических наук в Институт стран СНГ Андрей Грозин, министр — человек молодой, недавно назначенный, ему надо продемонстрировать, что он действительно инициативный и борется за национальное содержание.

По словам эксперта, Назарбеков, вероятно, взял пример с туркменских коллег, которые давно одели госслужащих в национальные головные уборы, и в Киргизии тоже об этом подумывают, но пока еще в обязательном порядке не ввели. Причём, отметил Андрей Грозин, в Туркмении тюбетейки шьёт родственник кого-то из власть имущих и на этом обогащается, поэтому нововведение в Узбекистане, скорее, надо рассматривать именно в этом аспекте.

Андрей Грозин также сомневается, что эта тема в текущем положении вещей пойдет дальше министерства культуры.

"При Шавкате Мирзиёеве министры меняются довольно часто, чаще, чем при Каримове. И внутривидовая борьба там есть, никуда от нее не деться. Возможно, скоро сместят этого министра с его тюбетейками", — сказал Андрей Грозин.

Национализм в Узбекистане имеет сильные корни

Национализм в Узбекистане имеет сильные корни, вполне возможно называть таким термином борьбу басмачей против Красной армии. Можно выделить организацию под названием «Исламское движение Узбекистана», которая была приравнена к террористическим группировками и сейчас действует подпольно.

В быту представителей РФ называют "колонизаторами". Узбекистан первым в Средней Азии перешёл  в алфавите с кирилицы на латиницу.  Глава Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров,  в прошлом году в своем телеграм-канале высказал сожаление, что у узбеков становится привычным "направлять своих детей на получение образования на русском языке".  Эти дети, по его мнению, заканчивают школу "с презрением к национальным ценностям, Родине и духовности".

В начале октября в Ташкентской области появились листовки с призывами говорить на узбекском, а не на русском языке.

Но в целом, глобальной проблемы национализма в стране пока нет. Всё же большая часть узбеков не считает русских врагами, но так до недавних пор было и на Украине. Если подкармливать националистов и продвигать их по служебной лестнице, то они могут стать определяющей силой в стране.

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Сотрудников Минкульта обязали носить тюбетейки на работе
Куратор: Любовь Степушова
Темы шавкат мирзиёев бахтиёр эргашев
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