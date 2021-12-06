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Культуролог: переход на латиницу отбросил Узбекистан на десятилетия в прошлое

Мир

Культуролог Александр Джумаев считает переход на латиницу в Узбекистане "очень неудачным экспериментом", который отбросил страну "на десятилетия в прошлое".

Культуролог: переход на латиницу отбросил Узбекистан на десятилетия в прошлое

По его словам, во времена президента Узбекистана Ислама Каримова "многие понимали, что переход на латиницу — это чисто политическая акция", поскольку "нужно было дистанцироваться и от советского наследия, и от советского сознания, миропонимания, от всей советской культурной системы и от России, российского культурного влияния". Тогда создавался "шлагбаум", который должен был отделить советское прошлое от нового, национального, считает культуролог.

"Была и ещё одна очевидная серьёзная причина — это изменение вектора движения в геополитике Узбекистана. Сразу после распада СССР, уже в 1991 году, Узбекистан устанавливает дружественные отношения с Турцией, которые развивались в те годы в атмосфере некоего эмоционального подъёма, эйфории", — сказал Александр Джумаев в интервью Центру по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ.

По его мнению, отказ от кириллицы и переход на латиницу "был в известной степени и "реверансом" в сторону Турции и её культурной модели". Культуролог подчеркнул, что в советское время был издан большой массив литературы на кириллице. Причём, отметил Александр Джумаев, не только светской. Он также удивился тому, что в Казахстане пошли по пути Узбекистана и тоже готовятся к переходу на латиницу:

"Я не знаю, зачем в Казахстане осуществляют переход на латиницу. Вроде бы это страна, которая связана очень крепкими культурными узами с Россией. Там общая граница, порядка 8000 километров, кажется".

При этом Александр Джумаев уверен, что кириллица в Узбекистане сохранится. Он напомнил, что многие молодые люди из этой страны после окончания школы едут учиться в российские вузы. Высшие учебные заведения из России открывают свои филиалы в Узбекистане. Он напомнил, что миллионы граждан Узбекистана находятся в России на заработках.

По его мнению, "нужно, пока не поздно, если ещё не поздно, если ещё не пройдена эта точка, как говорят, невозврата, остановить этот процесс, потому что огромный пласт культуры, важнейший канал культурного развития — это сохранение русского языка и кириллицы".

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Переход на латинский алфавит: Казахстан и пантюркизм
Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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