Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану

Ташкент "выкручивает руки Москве", заполучив инвесторов в Узбекистан и играя на своей нужности в борьбе с исламизмом, считает эксперт Владимир Лепехин. По его мнению, позиция России — проигрышная.

Узбекистан — главный бенефициар миграционной политики РФ

Узбекистан стал главным бенефициаром миграционной политики РФ, протолкнув договорённости об аренде российской сельхозземли и амнистии для 158 тысяч своих граждан, хотя не является союзником РФ ни по ОДКБ, ни по ЕАЭС и притесняет русский язык.

Так, в парламенте страны журналист раскритиковал депутата за использование русского языка, потребовав приходить на пресс-конференции с переводчиком. До этого глава Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" (входит в правящую коалицию) Алишер Кадыров заявил, что обучение граждан страны русскому якобы способствует их превращению в мигрантов, презирающих свои традиции.

Совсем недавно мэрия города Чирчик развесила таблички, где около слова на русском стоит красный крест, а возле узбекского — зелёная галочка, хотя, по закону Узбекистана "О государственном языке", граждане страны могут использовать для межнационального общения и обучения любой язык.

Позицию России определяют госкорпорации

Как сказал Pravda.Ru генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, позицию Москвы определяют крупные корпорации:

"Росатом", который строит атомные станции в Узбекистане,

"Газпром",

"Внешэкономбанк", который развернул там большую инвестиционную программу

и так далее.

Эти корпорации, по словам эксперта, заинтересованы в том, чтобы те программы, по которым они вкладывают деньги в Узбекистан, в том числе за счёт федерального бюджета, не прекращались.

"Российские корпорации получают временную прибыль в том смысле, что с этих инвестиций чиновники и топ-менеджмент корпораций имеют свой дивиденд, но российское государство проигрывает", — сказал Pravda.Ru Владимир Лепехин.

Он пояснил, что в Узбекистане под влиянием внутренних и внешних процессов (экспансии Турции, Пакистана, Афганистана) может произойти цветная исламистская революция и российские инвестиции станут "бесполезными".

Выкручивание рук под предлогом нужности России

Кроме того, продолжил Владимир Лепехин, есть аргументация лоббистов во взаимоотношениях России и Узбекистана, которая заключается в том, что Узбекистан находится на передовой в противостоянии радикальному исламизму, поэтому нужно "всячески его задабривать", сохранять на него влияние и так далее.

Эксперт не считает, что эта установка неправильная, но не согласен с тем, что её бенефициаром является Ташкент, а не Москва.

Узбекистан под предлогом того, что открывает свой рынок для российских крупных компаний, на самом деле "выкручивает руки" российскому правительству и с арендой земли, и с благоприятными возможностями для узбекских мигрантов, считает Владимир Лепехин.

РФ нужен военно-политический союз с Узбекистаном

Россия же взамен ничего не получает.

"Не инвестициями нужно заниматься в Узбекистан, не реабилитировать мигрантов, которых высылали по разным причинам за пределы Российской Федерации, а нужно, по крайней мере, с Узбекистаном проговорить некоторые возможности военно-политического союза", — отметил для Pravda.Ru Владимир Лепехин.

Он сообщил, что министр иностранных дел Узбекистана ездил в Афганистан и там чётко сказал, что Узбекистан не собирается вступать в ОДКБ.

По мнению Владимира Лепехина, это означает, что Ташкент отказывается от сотрудничества в военно-политической сфере с Россией:

"Поэтому, я думаю, что Узбекистан поступает абсолютно разумно, прагматично, эффективно, можно поставить "пятёрку с плюсом" руководству Узбекистана. Что касается России, то как всегда имеется куча ошибок на внешнеполитическом направлении, в том числе на центральноазиатском и на узбекистанском. Россия везде идёт на уступки, везде неоправданные шаги в одностороннем порядке делает в пользу наших партнёров, а затем получает потери".

Проекты российских корпораций в Узбекистане

В начале сентября 2018 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Surhan Gas Chemical Operating Company (SGCOC), созданная консорциумом инвесторов с участием дочерней структуры "Газпрома" Gas Project Development Central Asia (GDP), намерена в 2023 году ввести в эксплуатацию газоперерабатывающий завод в Узбекистане на месторождении "25 лет независимости". Инвестиции в проект оцениваются в $5,27 млрд. На втором этапе — с 2023-го по 2025 год — запланировано строительство газохимического комплекса мощностью 1,5 млрд кубометров газа с производством полимерных продуктов в объёме до 500 тыс. тонн в год с глубокой переработкой товарного газа.

В Узбекистане при участии ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра реализуется 15 проектов общей стоимостью 63 млрд рублей (84 млн долларов). На рассмотрении находится ещё 19 проектов на сумму 542 млрд рублей. Например, ВЭБ.РФ разработал ТЭО трёх инвестиционных проектов общей стоимостью 213,5 млн евро по модернизации 95 насосных станций

в Бухарской,

Навоийской,

Кашкадарьинской,

Самаркандской

и Сурхандарьинской областях.

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